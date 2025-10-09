  • Megjelenítés
Kilőtt a réz ára!
Portfolio
Egyre nagyobb rali van kibontakozóban a réz piacán, elsősorban a kínálati aggodalmak felerősödésének köszönhető a mostani emelkedés.

A réz határidős jegyzései ma már az 5,2 dolláros fontonkénti szint fölé emelkedtek a 3,4 százalékos ralit követően, ezzel

több mint két hónapos csúcsot érve el,

miután chilei és indonéziai bányaleállások erősítették a kínálati aggodalmakat.

Indonéziában a Grasberg-bánya termelése továbbra is korlátozott a múlt havi halálos baleset óta; az üzemeltető Freeport-McMoRan szerint a teljes kapacitás várhatóan legkorábban 2027 elején állhat helyre. Chilében az állami Codelco a július végi földrengést követően felfüggesztette a bányászati és kohászati műveleteket El Teniente telephelyén. Közben a kanadai Teck Resources visszavágta éves termelési előrejelzését 170–190 ezer tonnára az eddigi 210–230 ezer tonnáról.

A rézpiaci hangulatot tovább javítja, hogy a befektetők újabb amerikai kamatvágásra számítanak ebben a hónapban, majd egy további csökkentésre decemberben, ami általánosságban is növeli az ipari fémek iránti keresleti kilátásokat.

copper
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

