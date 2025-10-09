Kurali Zoltán: tíz éven belül épülhet le a jegybank vesztesége

Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a Della podcast vendégeként beszélt a jegybank monetáris politikájáról és az aktuális gazdasági helyzetről.
- Az alelnök hangsúlyozta, hogy "az árstabilitás elérése és fenntartása nélkül nincsen fenntartható növekedés."
- Hozzátette, hogy a jelenlegi 4,3%-os inflációs adat még mindig a 2-4%-os toleranciasávon kívül van, és az árréskorlátozó intézkedések nélkül valójában 5,8% körül lenne az infláció.
- A jegybank szerint (1) az inflációnak az árréskorlátozó intézkedésektől tisztítottan kell a tolerancia sávba érkeznie, és (2) az MNB-nek biztosnak kell lennie abban, hogy a 3%-os cél elérhető és fenntartható. Ennek a két feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy a jegybank "megtesztelje", milyen reálkamatszint lenne az, ami nem jár pénzügyi stabilitási kockázattal.
- A 6,5%-os alapkamat kapcsán Kurali kiemelte, hogy a reálkamat szintje illeszkedik a régiós országokéhoz, a kormányzati árintézkedésektől tisztított hazai reálkamatszint annyi, mint a cseh és a lengyel reálkamat.
- Az alelnök beszélt a megtakarítási piacról is. Elmondta, hogy a GDP 6%-át kitevő megtakarítási ráta egyensúlyi szintnek tekinthető. A lakossági állampapírok 7%-os kamata szerinte versenyképes a piacon.
- A carry trade állomány kapcsán Kurali közölte, hogy annak mértéke jelenleg nem ad okot aggodalomra, maximum a GDP 2%-át teszi ki.
- Az inflációs várakozások hűtésével kapcsolatban az alelnök a konzisztens és kiszámítható gazdaságpolitika fontosságát hangsúlyozta. Véleménye szerint nem állja meg a helyét, hogy a magyar gazdaság stagflációs állapotba került volna.
- A jegybanki veszteség leépülése Kurali szerint 10 éven belül reális lehet.
Címlapkép forrása: Mónus Márton / Portfolio
Új adószabályok 2025-től: bemutatunk minden részletet az első csomagból
Pár hét múlva érkeznek még új izgalmak ezen a téren is.
Piros lámpán hajtottak át és forgalommal szemben haladtak önvezető Teslák - Autók millióit vizsgálja a hatóság
Közel 3 millió autót érint az amerikai hatósági vizsgálat.
Újraindítani egy vészhelyzeti üzemmódban lévő atomerőművet? Oroszország ezt is meglépné
Nehezen értelmezhető a mostani kijelentés.
Visszavesz az elektromos tervekből a Ferrari
A cég szerint a jelenlegi technológia alkalmatlan arra, hogy szuperautót készítsenek belőle.
Zsiday Viktor feltárta az igazságot a milliárdos vagyonadóról: ezt okozná Magyarországon a terv
Verdiktet mondott a választás előtti nagy bejelentésről.
Olyan gigantikus repülőteret építettek, hogy hegyeket kellett elhordani és folyókat elterelni hozzá
Húsz évig tartott az előkészítés.
Fűtési rendszerek: egyetlen EU-szabályozás miatt a kazánok, hőszivattyúk 90 százaléka veszélybe kerülhet
Nagyon komoly hibát követett el az Európai Bizottság, már vészriadót fújnak a szakértők.
Németország meghátrált: váratlanul feladták a küzdelmet Brüsszellel szemben
Gyorsan változott a kancellár álláspontja.
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni
A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt tölteni, amennyit csak szeretnénk. Ehhez elengedhetetlen az anyagi biztonság, amit öngondoskod
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!