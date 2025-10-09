  • Megjelenítés
Kurali Zoltán: tíz éven belül épülhet le a jegybank vesztesége
Portfolio
A jegybank szerint két feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy a jegybank elgondolkodjon a reálkamat változtatásán - mondta Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke egy ma megjelent interjúban.
Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a Della podcast vendégeként beszélt a jegybank monetáris politikájáról és az aktuális gazdasági helyzetről.

  • Az alelnök hangsúlyozta, hogy "az árstabilitás elérése és fenntartása nélkül nincsen fenntartható növekedés."
  • Hozzátette, hogy a jelenlegi 4,3%-os inflációs adat még mindig a 2-4%-os toleranciasávon kívül van, és az árréskorlátozó intézkedések nélkül valójában 5,8% körül lenne az infláció.
  • A jegybank szerint (1) az inflációnak az árréskorlátozó intézkedésektől tisztítottan kell a tolerancia sávba érkeznie, és (2) az MNB-nek biztosnak kell lennie abban, hogy a 3%-os cél elérhető és fenntartható. Ennek a két feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy a jegybank "megtesztelje", milyen reálkamatszint lenne az, ami nem jár pénzügyi stabilitási kockázattal.
  • A 6,5%-os alapkamat kapcsán Kurali kiemelte, hogy a reálkamat szintje illeszkedik a régiós országokéhoz, a kormányzati árintézkedésektől tisztított hazai reálkamatszint annyi, mint a cseh és a lengyel reálkamat.
  • Az alelnök beszélt a megtakarítási piacról is. Elmondta, hogy a GDP 6%-át kitevő megtakarítási ráta egyensúlyi szintnek tekinthető. A lakossági állampapírok 7%-os kamata szerinte versenyképes a piacon.
  • A carry trade állomány kapcsán Kurali közölte, hogy annak mértéke jelenleg nem ad okot aggodalomra, maximum a GDP 2%-át teszi ki.
  • Az inflációs várakozások hűtésével kapcsolatban az alelnök a konzisztens és kiszámítható gazdaságpolitika fontosságát hangsúlyozta. Véleménye szerint nem állja meg a helyét, hogy a magyar gazdaság stagflációs állapotba került volna.
  • A jegybanki veszteség leépülése Kurali szerint 10 éven belül reális lehet.
