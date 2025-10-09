  • Megjelenítés
Megújult több Spar-üzlet – Itt vannak a nyitvatartási idők
Gazdaság

Megújult több Spar-üzlet – Itt vannak a nyitvatartási idők

Portfolio
A Spar Magyarország befejezte három áruházának korszerűsítését az országban. A fejlesztések Kőszegen, Esztergomban és Törökszentmiklóson zajlottak, jelentős mértékben frissítették az üzleteket. A beruházások célja a hálózat folyamatos modernizálása és a helyi igények jobb kiszolgálása.

A vállalat összesen közel 1,7 milliárd forintot fordított a három üzlet fejlesztésére.

Esztergom

Az esztergomi Damjanich úti üzlet 471,5 millió forintos beruházással újult meg. Az átépítés során az önkiszolgáló területek és a frissáru kínálat hangsúlyosabb szerepet kapott. A megújult, 895 m2-es eladótérben két hagyományos pénztár és négy önkiszolgáló kassza működik. A parkolóban 65 férőhely áll rendelkezésre.

Nyitvatartás:

  • Hétfő-péntek: 7:00-20:00
  • Szombat: 7:00-17:00
  • Vasárnap: 7:00-13:00
1-egesz-7-milliard-forintos_beruhazassal-fejleszti-uzlethalozatat-a-spar-5
Forrás: Spar

Kőszeg

A kőszegi Rákóczi utcában található áruházat mintegy 640 millió forintos beruházással modernizálták. A vásárlókat modern eladótér fogadja, teljesen új berendezésekkel, hűtőbútorokkal, zöldséges állványokkal és kasszákkal felszerelve. Az 548 m2-es eladótérben két hagyományos pénztár és öt önkiszolgáló kassza segíti a gyorsabb vásárlást. A vásárlók 54 férőhelyes parkolót és biciklitárolókat használhatnak.

Nyitvatartás:

  • Hétfő-péntek: 6:30-20:00
  • Szombat: 6:30-17:00
  • Vasárnap: 7:00-13:00

Törökszentmiklós

A Kossuth úti áruház 550,4 millió forintos beruházás keretében született újjá. A megújult üzletben a frissáru területen haladhatnak végig a vásárlók. Az 596 m2-es eladótérben két hagyományos pénztár és négy önkiszolgáló kassza gyorsítja a kiszolgálást. A vásárlók rendelkezésére áll egy 56 férőhelyes parkoló és biciklitárolók.

Nyitvatartás:

  • Hétfő-péntek: 6:30-20:00
  • Szombat: 6:30-17:00
  • Vasárnap: 7:00-15:00

A Spar Magyarország továbbra is fejleszti országos hálózatát.

