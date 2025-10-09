  • Megjelenítés
Nagy a baj Magyarországon, felszálltak a felderítő drónok
Nagy a baj Magyarországon, felszálltak a felderítő drónok

Az aranyszínű sárgaság szőlőbetegség visszaszorítása érdekében indult hatósági fellépésből a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a drónos felderítés, valamint a légi permetezés megszervezésével veszi ki a részét - közölte a Nébih.
A szőlőültetvények bejárása mellett csütörtöktől országszerte drónokkal is keresik az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket - tájékoztatott a Nébih. A modern technika és mögötte a mesterséges intelligencia alkalmazása számottevő segítséget nyújthat a problémás területek gyors azonosításában.

A két kiemelten fertőzött vármegyében, Somogyban és Zalában a rovarölő szeres védekezés is megtörténhet a héten.

A lakosság országszerte akár több hétig is találkozhat a fertőzött tőkéket kereső drónokkal. A rögzített képeken mesterséges intelligencia bevonásával keresik majd a fertőzésre utaló tüneteket. Ezáltal a hatóság célirányosan ellenőrizheti a betegséggel potenciálisan érintett ültetvényeket, számottevően felgyorsítva az azonosítást - írták.

Bár a fertőzést terjesztő kabócák száma az utóbbi időben csökkent, továbbra is segítséget jelenthet a rovarölő szeres permetezés. A legnagyobb egybefüggő, súlyosan fertőzött területeken a következő napokban - az időjárási viszonyoktól függően - lezajlik a légi védekezés. A gépek hektáronként 0,2-0,3 literes dózisban juttatják ki majd a Klartan 24 EW (+DropMax permetezőszer segédanyagot) készítményt, kizárólag a lakott területektől távol, azokon az ültetvényeken, ahol a szüret már lezajlott. A légi védekezésből az öko/bio ültetvények szintén kimaradnak. Az érintett területek listája elérhető a Nébih oldalán.

Emlékeztetnek arra: a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét (FD) az amerikai szőlőkabóca terjeszti.

Magyarországon 22 borvidékből 17-ben már igazoltan jelen van a kórokozó, különösen Zala, valamint a Balaton környéki területek érintettek súlyosan.

A betegség az emberre nem jelent veszélyt és a borba sem jut át, de a szőlőben rendkívüli károkat okoz. Ismert gyógymódja nincs, kordában tartani csakis a terjesztő vektor, az amerikai szőlőkabóca elleni fellépéssel lehet. A betegségről minden hasznos információ elérhető a Nébih tematikus aloldalán.

