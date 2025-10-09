  • Megjelenítés
Nagy bejelentést tett a Spar Horvátországban
A SPAR Horvátország megnyitotta első SPAR City üzletét Zágrábban, amely egy új, városi vásárlók igényeire szabott kisebb formátumú bolt - írta az ESM kiskereskedelmi szakportál.

Az új SPAR City üzlet Zágráb belvárosában, a Jurišićeva 2a szám alatt található, egy horvát építész, Jambrišak által tervezett kétszintes neoreneszánsz épületben. A 200 négyzetméteres eladótérrel rendelkező boltban nyolc teljes munkaidős alkalmazott dolgozik.

A bolt kínálatában kiemelt szerepet kapnak a friss, azonnal fogyasztható ételek valamint a klasszikus SPAR TO GO termékek, mint a focaccia, pizza és desszertek.

A vásárlók frissen készített készételeket is találhatnak, például köreteket, pörkölteket és grillezett zöldségeket.

Önkiszolgáló pénztárak is rendelkezésre állnak.

Az 1872 és 1879 között épült neoreneszánsz épületet kevesebb mint öt hónap alatt újították fel a Kulturális Műemlékek Védelmi Intézetének jóváhagyásával. A SPAR Horvátország több mint 1 millió eurót fektetett be a bérelt helyiség kialakításába és felszerelésébe.

Az új SPAR City szupermarket hétfőtől vasárnapig minden nap nyitva tart.

A SPAR Horvátország egyik vezető kiskereskedelmi befektetője, idén közel 400 millió horvát kunát különített el fejlesztésekre. A vállalat folyamatosan bővülő hálózata több mint 20 INTERSPAR hipermarketből és 90 SPAR szupermarketből áll, amelyek változatos termékválasztékot kínálnak, gyakran horvát gyártóktól származó termékekkel.

Címlapkép forrása: Spar (Petar Santini)

