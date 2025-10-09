  • Megjelenítés
Nincs több időhúzás, élesedtek az amerikai szankciók az orosz olajra - Mi lesz a megoldás?
Gazdaság

Nincs több időhúzás, élesedtek az amerikai szankciók az orosz olajra - Mi lesz a megoldás?

MTI
A horvát Janaf kőolajvezeték-üzemeltető vállalat a zágrábi kormánnyal és jogi tanácsadóival együtt keresi a megoldást a Szerbiai Kőolajipari Vállalatra (NIS) vonatkozó amerikai szankciók miatt kialakult helyzetre - közölte a társaság csütörtökön.

Ahogy arról mi is írtunk,

a szerb NIS olajvállalat nem kapott újabb mentességet az amerikai szankciók alól,

azaz a vállalat nem kapta meg az újabb engedélyt a nyersolaj-szállítási megállapodás teljesítéséhez, így október 8-tól megszűnik a szerződés további végrehajtásának lehetősége. A társaság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is aktívan dolgozik az ügy rendezésén a hatályos szabályozások keretein belül, ráadásul a vállalat elvileg elegendő olajkészletet biztosított a feldolgozáshoz az amerikai szankciók életbe lépése előtt.

Az Egyesült Államok január 10-én jelentette be, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a többségi orosz tulajdonban lévő szerb vállalat ellen. Szerbia 45 napot kapott arra, hogy eltávolítsa az orosz tőkét a NIS-ből - ezt azóta többször meghosszabbították -, de a vállalat ezidáig nem teljesítette az elvárást. A Janaf korábban külön engedélyt kapott, hogy október 15-ig lehetővé tegye a folyamatban lévő szállítások lezárását.

A Janaf évente 2-3 millió tonna nyersolajat szállít Szerbiába, mintegy 40 millió eurós (15,6 milliárd forint) bevételt termelve. A NIS-szel tavaly kötött szerződés 10 millió tonna olaj szállításáról szólt 2026 végéig.

A szerb partner kiesése várhatóan 18 millió eurós bevételcsökkenést okoz a horvát vállalatnak az év végéig.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

PR cikk

Konferencia ajánló

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Portfolio Energy Investment Forum_4Aszekció_006
Gazdaság
Paradigmaváltás a szemünk előtt: a digitalizáció úttörőjévé válhat az energiaszektor
Pénzcentrum
Már félmillióba kerül meghalni Magyarországon: rakétáznak az árak, sokkban a gyászolók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility