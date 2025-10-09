Nincs több időhúzás, élesedtek az amerikai szankciók az orosz olajra - Mi lesz a megoldás?

A horvát Janaf kőolajvezeték-üzemeltető vállalat a zágrábi kormánnyal és jogi tanácsadóival együtt keresi a megoldást a Szerbiai Kőolajipari Vállalatra (NIS) vonatkozó amerikai szankciók miatt kialakult helyzetre - közölte a társaság csütörtökön.

Ahogy arról mi is írtunk,

a szerb NIS olajvállalat nem kapott újabb mentességet az amerikai szankciók alól,

azaz a vállalat nem kapta meg az újabb engedélyt a nyersolaj-szállítási megállapodás teljesítéséhez, így október 8-tól megszűnik a szerződés további végrehajtásának lehetősége. A társaság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is aktívan dolgozik az ügy rendezésén a hatályos szabályozások keretein belül, ráadásul a vállalat elvileg elegendő olajkészletet biztosított a feldolgozáshoz az amerikai szankciók életbe lépése előtt.

Az Egyesült Államok január 10-én jelentette be, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a többségi orosz tulajdonban lévő szerb vállalat ellen. Szerbia 45 napot kapott arra, hogy eltávolítsa az orosz tőkét a NIS-ből - ezt azóta többször meghosszabbították -, de a vállalat ezidáig nem teljesítette az elvárást. A Janaf korábban külön engedélyt kapott, hogy október 15-ig lehetővé tegye a folyamatban lévő szállítások lezárását.

A Janaf évente 2-3 millió tonna nyersolajat szállít Szerbiába, mintegy 40 millió eurós (15,6 milliárd forint) bevételt termelve. A NIS-szel tavaly kötött szerződés 10 millió tonna olaj szállításáról szólt 2026 végéig.

A szerb partner kiesése várhatóan 18 millió eurós bevételcsökkenést okoz a horvát vállalatnak az év végéig.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images