Nyugdíjbomba robbanhat a francia gazdaságban, ha ezt az egyet meglépik

Roland Lescure megbízott francia pénzügyminiszter figyelmeztetett, hogy a – belpolitikai válsághoz is nagyban hozzájáruló – nyugdíjreform bármilyen módosítása rendkívül költséges lenne a gazdaság számára.

A nyugdíjreform módosítása 2026-ban több százmillió, 2027-ben pedig több milliárd eurós költséggel járna

- nyilatkozta a France Inter rádiónak.

Elisabeth Borne korábbi miniszterelnök, jelenlegi ügyvivő oktatási miniszter kedden a Le Parisien napilapnak adott interjújában nyitottnak mutatkozott a nyugdíjreform felfüggesztésére, amelyet ő maga vezetett át a parlamenten 2023-ban.

A francia baloldal számos képviselője a reform teljes visszavonását követeli, bár a Szocialista Párt jelezte, hogy a felfüggesztést is elfogadná.

"Különböző forgatókönyveket értékelünk" - mondta Lescure, amikor arról kérdezték, vizsgálja-e a pénzügyminisztérium a nyugdíjrendszer esetleges módosítását.

A 2023-as nyugdíjreform fokozatosan 62-ről 64 évre emeli a nyugdíjkorhatárt Franciaországban. A kormány szerint ez kulcsfontosságú lépés Franciaország adósságának csökkentéséhez és a gazdasági helyzet általános javításához, de számos szakszervezet továbbra is hevesen ellenzi a változtatást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images