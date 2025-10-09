  • Megjelenítés
Nyugdíjbomba robbanhat a francia gazdaságban, ha ezt az egyet meglépik
Gazdaság

Nyugdíjbomba robbanhat a francia gazdaságban, ha ezt az egyet meglépik

Portfolio
A francia nyugdíjreform módosítása súlyos gazdasági következményekkel járna a megbízott pénzügyminiszter, Roland Lescure szerint - számolt be a Pension Policy International.

Roland Lescure megbízott francia pénzügyminiszter figyelmeztetett, hogy a – belpolitikai válsághoz is nagyban hozzájáruló – nyugdíjreform bármilyen módosítása rendkívül költséges lenne a gazdaság számára.

A nyugdíjreform módosítása 2026-ban több százmillió, 2027-ben pedig több milliárd eurós költséggel járna

- nyilatkozta a France Inter rádiónak.

Elisabeth Borne korábbi miniszterelnök, jelenlegi ügyvivő oktatási miniszter kedden a Le Parisien napilapnak adott interjújában nyitottnak mutatkozott a nyugdíjreform felfüggesztésére, amelyet ő maga vezetett át a parlamenten 2023-ban.

A francia baloldal számos képviselője a reform teljes visszavonását követeli, bár a Szocialista Párt jelezte, hogy a felfüggesztést is elfogadná.

"Különböző forgatókönyveket értékelünk" - mondta Lescure, amikor arról kérdezték, vizsgálja-e a pénzügyminisztérium a nyugdíjrendszer esetleges módosítását.

A 2023-as nyugdíjreform fokozatosan 62-ről 64 évre emeli a nyugdíjkorhatárt Franciaországban. A kormány szerint ez kulcsfontosságú lépés Franciaország adósságának csökkentéséhez és a gazdasági helyzet általános javításához, de számos szakszervezet továbbra is hevesen ellenzi a változtatást.

Kapcsolódó cikkünk

Egyetlen éjszaka alatt megbukott az a kormány, amelyik magával ránthatja egész Európát is

Tüntetések, kormányválság, adóvita: messze a francia káosz vége

Súlyos veszély fenyegeti Európát: a szemünk láttára alakul ki a fojtogató válság

Három hét alatt bukhat az új kormányfő, már megkapta az ultimátumot

Hihetetlen, hogy mit művelnek a franciák a nyugdíjakkal – ezt csinálja utánuk valaki!

Nyugdíjpokol vár a magyarokra? Az uniós rangsor szégyenpadjára került a nyugdíjrendszerünk

Újabb csapás a francia kormányra - Történelmi mélyponton a besorolás

Ezért bukik meg minden kormány Franciaországban

Elbukta a bizalmi szavazást, lemond a francia miniszterelnök - Jöhetnek az előrehozott választások?

Történelmi felfordulást hoz a nyugdíjreform, az állampapírok ihatják meg a levét

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

PR cikk

Konferencia ajánló

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Erre akar kamatot vágni a Fed?
Gazdaság
Megszólalt a Fed erős embere az újabb kamatcsökkentésről
Pénzcentrum
Rég lesajnált termékkel robbantana sok magyar szállásadó: ez lehet 2025 nagy dobása?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility