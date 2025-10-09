Olyan mély seb bénítja a kínai gazdaságot, hogy drasztikus lépésre szánta el magát Peking

Az árverseny fontos piaci mechanizmus, azonban Kína egyes iparágaiban a rendezetlen verseny jelei mutatkoznak, ami a "rossz pénz kiszorítja a jó pénzt" jelenséghez vezethet - áll a kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság, valamint az Állami Piaci Szabályozási Hivatal csütörtök esti közös közleményében.
A probléma kezelése érdekében a szabályozó hatóságok fokozzák a költségvizsgálatokat, az árellenőrzést és a szabályszegőkkel szembeni végrehajtási intézkedéseket.
Azok a vállalatok, amelyek a hivatalos figyelmeztetések után is folytatják a jogellenes árképzést, további vizsgálatokkal vagy büntetésekkel szembesülhetnek.
A vállalatoknak, különösen a jelentős árképzési problémákkal küzdő szektorokban, "tisztességesen és jogszerűen" kell árazniuk termékeiket és szolgáltatásaikat, összhangban a piaci kereslettel és kínálattal.
A szabályozók emlékeztettek arra, hogy a jelenlegi szabályok tiltják a vállalatok számára az önköltség alatti ajánlattételt a pályázatokon és egyéb beszerzési folyamatokban.
Az Alibaba Group, a Meituan és a JD.com idén Kína legszembetűnőbb árháborújában vettek részt, mindegyikük agresszív kedvezményekkel és juttatásokkal próbálta az ételkiszállítási szolgáltatásaikhoz csábítani a fogyasztókat. A három vállalat augusztusban fogadta meg, hogy visszafogja ezeket a gyakorlatokat, miután a piaci szabályozó hatóság bekérette őket. Eközben Kína elektromos járműgyártói ellenállnak a kormány hasonló intézkedések és kedvezmények megszüntetésére irányuló felhívásának a rendkívül versenyképes piacukon.
Kína vezetése fogadalmat tett az "involúció megtörésére", amely a túlzott kapacitás által kiváltott destruktív, intenzív versenyállapotra utal, ami arra kényszeríti az embereket, hogy túlmunkát végezzenek a csökkenő megtérülés ellenére.
Július végén a Kommunista Párt döntéshozó Politbürója fogadalmat tett a kulcsfontosságú iparágak túlkapacitásának fokozott kezelésére, hogy megfékezzék az ország deflációjának egyik fő okát.
Az ételkiszállítástól az elektromos járművek gyártásáig, az ország különböző iparágaiban zajló árháborúk hozzájárultak a világ második legnagyobb gazdaságában tapasztalható deflációs nyomáshoz, ami arra késztette a kormányt, hogy megpróbálja féken tartani a túlkapacitást, és felvetette a további gazdasági ösztönzők szükségességét. Ez feszültséget is teremtett a kereskedelmi partnerekkel, mivel a kínai termelők igyekeznek több olcsó árut exportálni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
