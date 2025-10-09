  • Megjelenítés
Olyat lépett Kína, amibe az egész világ beleremeghet
MTI
Kína tovább szigorítja a ritkaföldfémek és azok feldolgozásához kapcsolódó technológiák exportját – közölte a kínai kereskedelmi minisztérium csütörtökön.

A közlemény szerint

az intézkedések kiterjednek a ritkaföldfém-mágnesek gyártásához szükséges technológiákra, valamint bizonyos alkatrészekre és berendezésekre is.

A szabályozás értelmében az ilyen termékek és technológiák kiviteléhez ezentúl engedély szükséges, és a ritkaföldfémek újrahasznosítására szolgáló gépek exportját szintén engedélykötelessé teszik. A kínai kereskedelmi minisztérium azt is hozzátette, hogy nem adnak ki exportengedélyt olyan külföldi felhasználók számára, akik katonai célra vásárolnák meg a termékeket. A fejlett félvezetőgyártáshoz kapcsolódó kérelmeket egyedi elbírálás alapján kezelik – közölték.

A kínai kormány korábban áprilisban már bevezetett egy sor ritkaföldfém-exportot érintő korlátozást, amely globális ellátási zavarokat okozott. Azóta néhány exportmegállapodás révén részben enyhült a helyzet, de egyes nemzetközi felhasználók továbbra is nehézségekről számolnak be az engedélyek megszerzésénél.

A tárca hangsúlyozta, hogy

a mostani szigorítás célzott, és különféle engedélyezési könnyítéseket is bevezetnek.

Ugyanakkor a kínai vállalatok ezentúl csak minisztériumi engedéllyel működhetnek együtt külföldi partnerekkel a ritkaföldfémekkel kapcsolatos projektekben. A külföldi gyártóknak pedig engedélyt kell kérniük, ha kínai eredetű alkatrészeket vagy gépeket használnak az érintett termékek exportjához – tették hozzá.

Kína a világ ritkaföldfém-ellátásának több mint 90 százalékát biztosítja.

Ezek az elemek alapvető fontosságúak többek között az elektromos járművek, a repülőgép-hajtóművek, a katonai rendszerek és a félvezetők gyártásában.

