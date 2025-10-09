Padlón vérzik egy egész ágazat, egy félév elég volt a pusztításhoz

A nemzetközi konténerhajózási piac az év második felében drámai lassulást mutat: az olyan nagyvállalatok, mint a Hapag-Lloyd, a Maersk és az MSC, októberben világszerte annyi hajójáratot töröltek, mint legutóbb a koronavírus-járvány csúcspontján – derül ki a chicagói Project44 ellátásilánc-tanácsadó cég adataiból a Handelsblatt szerint.
A Kínából az Egyesült Államokba induló tervezett szállítmányok közül 67-et töröltek, a visszaúton pedig 71 „blank sailinget” – vagyis kihagyja a tervezet megállóit a kikötőkben – jelentettek be, ami meghaladja a 2020-as szintet.
A Better Supply Chains elemzőcég vezetője, Bart De Muynck szerint a hajózási társaságok „a pandémia kezdete óta nem tapasztalt mértékben” ritkítják járataikat.
A tanácsadók a Trump-adminisztráció által kirobbantott vámháborút tartják a fő oknak: az amerikai elnök a kínai importvámokat 145 százalékra emelte, amire Peking 125 százalékos ellenintézkedéssel reagált. Bár később mindkét fél ideiglenes vámfelfüggesztésben állapodott meg, a kínai import volumene nem tért magához az amerikai kereslet gyengülése miatt. A Project44 szerint a Kína és az Egyesült Államok közötti összes fő hajózási útvonalon nőtt a törlések száma:
a Kína–nyugati part viszonylatban 46 százalékkal, az ellenirányban pedig 75 százalékkal több járatot mondtak le, mint tavaly.
Az USA és Európa közötti útvonalakon is egyharmados növekedést mértek az elmúlt 12 hónapban a törléseknél.
A forgalmi adatok meredek visszaesést mutatnak:
a Kínából az USA-ba irányuló import öt hónapja csökken, az export pedig kilenc hónapja.
Az elmúlt évben az amerikai import 27 százalékkal, az export pedig 42 százalékkal esett vissza. A hajózási társaságok a kínálat szűkítésével próbálják megfékezni a fuvardíjak zuhanását, de eddig sikertelenül: a Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) szerint egy 20 lábas konténer átlagos ára jelenleg 1114 dollár a spotpiacon, ami fele a júniusi szintnek.
A Jefferies befektetési bank számításai szerint a díjak ezzel a költségfedezeti pont alá estek, vagyis a jelenlegi árak már nem fedezik az üzemeltetési költségeket. Az elemzők szerint ez a helyzet a hosszú távú szerződéses tárgyalásokat is veszélyezteti, amit tovább nehezít a Kínában zajló „Golden Week”, amikor a legtöbb gyár leáll a termeléssel.
A német Hapag-Lloyd közlése szerint a társaság csak a Kína–amerikai nyugati part közötti járatát törölte a Golden Week idején, hogy alkalmazkodjon az idényjellegű keresletcsökkenéshez. A vállalat szóvivője ugyanakkor hozzátette: a társaság a következő két hétre teljesen lekötött kapacitásokkal dolgozik, és nem tervez további járattörléseket. A világ ötödik legnagyobb konténerhajózási cége 2025 első félévében 11 százalékos árbevétel-csökkenést és 9-ről 6 százalékra süllyedő működési nyereséghányadot jelentett. Az iparági elemző Linerlytica a héten arra figyelmeztetett, hogy a fuvarozók október 15. után, a kínai ünnepi időszak lezárultát követően sem tudják majd érdemben növelni a fuvardíjakat, mivel a globális kereslet továbbra is gyenge.
