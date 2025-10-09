Paradigmaváltás a szemünk előtt: a digitalizáció úttörőjévé válhat az energiaszektor

Az energiamenedzsment rendszerek digitalizációja nem feltétlen forradalom, hanem inkább egy tudatosan irányított evolúciós folyamatnak vagyunk a részei, de mégis tűnhet forradalomnak, mert van egy-két olyan trend és inflexiós pont, ami ezt a benyomást erősíti. A digitális technológiák iránti igények erősödése az energetikát a digitális változásokat követő szerepéből úttörő szerepbe helyezi át. Ezért hiszek abban, hogy a következő nagy digitális innovációkat az energetikából jövő kihívások fogják indukálni - fogalmazott Veszprémi Balázs, digitális technológiai vezető, ARTEMIS Technologies, Alteo a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencián tartott előadásában. A szakember szerint gyakori probléma ugyanakkor, hogy energiavállalatok elhiszik magukról, hogy saját erőből képesek megoldani a digitalizálásukat, sok technológiai cég pedig nincs képben az összetett energetikai rendszerekkel, folyamatokkal; a megoldáshoz azonban komplex kompetenciákra van szükség, egyszerre kell tudni megoldást adni az energetikai kihívásokra és a digitális világ szoftverfejlesztési kihívásaira.

Az elmúlt 10-15 évben rengeteg iparág és szektor átment egy olyan folyamaton, amelynek során akár teljes működésüket is digitalizálták. Sok olyan dolgot láttunk és tanulhattunk meg, amelyek ezeknek az iparágaknak a működését alapvetően változtatta meg. Ma már olyan dolgokkal találkozhatunk, amelyek 15 évvel ezelőtt majdnem hogy elképzelhetetlenek voltak, gondoljunk csak a teljesen digitalizált működésű bankokra. Ezzel együtt Veszprémi Balázs szerint teljesen digitalizált energiaszektor nem lesz.

A digitális evolúció kellős közepén vagyunk, és az, hogy a változások egyre gyorsabbak és intenzívebbek, rendkívül aktuálissá teszi a témát. Miért nem történt ez meg korábban az energetikai szektorban? - tette fel a kérdést.

A válasz egyszerűnek tűnhet: a technológia mostanra érett meg erre, az energetikai szektor pedig rendkívül komplex, és adottságaiból következően kevés szektor áll közelebb a fizikai világhoz, mint ez. Ezért már az európai TSO-k (rendszerirányítói) szabályozási szintjén is nagyon sok tervező munka kellett ahhoz, hogy ezeket a rendszereket élesíteni tudják; nem véletlen, hogy például a PICASSSO szabályozási energia platformhoz való csatlakozásnak is jelentős az időigénye.

Ezzel együtt

egyfajta paradigmaváltás történik jelenleg, amely arról szól, hogy nagyon sok korábban manuális folyamatot sorra váltják fel az egyre komplexebb, egyre integráltabb digitális rendszerek.

Az iparágnak egyre sűrűbben kell különféle kihívásokra és elvárásokra reagálnia, amelyekre már nem lehet nem digitális választ adni, lásd például a napon belüli energiapiaci kereskedést, amely már csaknem teljesen algoritmus-vezérelt. Az akkumulátoros villamosenergia-tároló optimális működtetésének menedzselése szintén egy olyan nagy kihívás, amelyen kézenfekvő az algoritmusok alkalmazása. Általánosságban, minél jobb megoldást szeretnénk csinálni, annál több adatot kell feldolgozni és elemezni, ez azonban ma még nem feltétlen adottság az energiaszektor különböző területein.

A digitális technológiák iránti igények erősödése azonban az energetikát a digitális változásokat követő szerepéből egy úttörő szerepbe helyezi át.

Ezért hiszek abban, hogy a következő nagy digitális innovációkat az energetikából jövő kihívások fogják indukálni

- fogalmazott.

A néhány évvel ezelőttihez képest sokkal komplexebbé, nagyobb adatigényűvé váltak az olyan egyszerű folyamatok is, mint a villamosenergia-kereskedelem vagy termelésmenedzsment, amit az is mutat, hogy mennyi mindennek kell ahhoz megtörténnie, hogy be tudjunk adni egy jó termelési menetrendet vagy le tudjuk azt kereskedni. Sok olyan problémát, amit eddig korábban lokális optimumra törekedve igyekeztünk megoldani, azt ma már rendszerszinten kell megoldani. A hálózatok egyre komplexebbé válnak, a digitális infrastruktúra pedig az energetikában ma már ugyanolyan infrastruktúra elemnek számít, mint a fizikai infrastruktúra.

Míg az energiavállalatok vertikális integrációja válságállóvá, jövőállóvá képes tenni a cégek működését, addig

a digitális világban a vertikális integráció ezeknek a rendszereknek a megbízhatóságát, üzembiztos működését tudja adni.

Például egy aggregátornak, ahhoz, hogy a napi működésében el tudjon látni egy mérlegköri szolgáltatást és mellette egy szabályozóközponti szolgáltatást is, rengeteg olyan dolgot kell tudnia egyszerre csinálni, amelyben a humán munkaerő alkalmazása növeli a kockázatokat.

Persze, a digitális eszközök fokozott alkalmazásának is vannak kockázatai. A rendszerek megbízható, biztonságos működése az ellátásbiztonság szempontjából is elengedhetetlen. Ennek érdekében érdemes azon környező iparágak tapasztalataiból merítenünk, amelyek e téren az energetika előtt járnak; nem kell újra feltalálnunk a spanyolviaszt. Ha valaki megpróbálná a digitális infrastruktúra sérülékenységét kiaknázni, akkor nagyon-nagyon gyorsan nagyon-nagyon nagy károkat tudna okozni ezekben az irányítástechnikai és szabályozási rendszerekben. Ezért Veszprémi szerint a létező iránymutatásokat nem csak opcionálisan, hanem mindenkinek kötelező érvénnyel magára kell vállalnia a rendszerbiztonság fenntartása érdekében.

Címlapkép forrása: Portfolio