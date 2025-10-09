  • Megjelenítés
Perceken belül jönnek a kormány friss bejelentései
Gazdaság

Perceken belül jönnek a kormány friss bejelentései

Portfolio
Délelőtt fél tíztől Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen szokás szerint a kormány legfrissebb döntéseit ismertetik majd, akár gazdaságilag lényeges kérdések is terítékre kerülhetnek.

A kormányülést követően csütörtök délelőtt Kormányinfón számol be a friss döntésekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen akár gazdaságilag lényeges kérdések is szóba kerülhetnek, például:

  • A többször belengetett járulékcsökkentés,
  • a minimálbáér-tárgyalások alakulása,
  • az Otthon Start program aktualitásai,
  • Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kamatcsökkentésre vonatkozó szavai.

Az eseményről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít majd.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
VAL_08678
Gazdaság
Zöld hidrogén, biogáz és szén-dioxid-tárolás: robbanás előtt a zöldgázok piaca
Pénzcentrum
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility