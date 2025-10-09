Perceken belül jönnek a kormány friss bejelentései

Délelőtt fél tíztől Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen szokás szerint a kormány legfrissebb döntéseit ismertetik majd, akár gazdaságilag lényeges kérdések is terítékre kerülhetnek.

A kormányülést követően csütörtök délelőtt Kormányinfón számol be a friss döntésekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen akár gazdaságilag lényeges kérdések is szóba kerülhetnek, például:

A többször belengetett járulékcsökkentés,

a minimálbáér-tárgyalások alakulása,

az Otthon Start program aktualitásai,

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kamatcsökkentésre vonatkozó szavai.

Az eseményről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít majd.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi