Rendkívüli lépés: az USA azonnal kimenti Argentínát
Rendkívüli lépés: az USA azonnal kimenti Argentínát

Az Egyesült Államok 20 milliárd dolláros pénzügyi mentőcsomagot biztosít Argentínának, és közvetlen peso-vásárlással is támogatja az országot - írja a Bloomberg.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter csütörtökön bejelentette, hogy

az USA véglegesítette a 20 milliárd dolláros devizacsere-keretmegállapodást az argentin jegybankkal.

A pénzügyminiszter azt is közölte, hogy az Egyesült Államok csütörtökön közvetlenül argentin pesót vásárolt az ország támogatásának részeként.

Az amerikai pénzügyminisztérium készen áll arra, hogy azonnal megtegye a szükséges rendkívüli intézkedéseket a piaci stabilitás biztosítása érdekében

- nyilatkozta Bessent.

Argentínában korábban Javier Milei határozott reformokkal igyekezett orvosolni a sokrétű gazdasági problémákat, azonban mostanra megkérdőjeleződött az elnök, illetve az általa megkezdett gazdaságpolitikai reform hitelessége, valamint az ország viszonylagos politikai stabilitása.

A Buenos Aires-i tartományi választásokon Milei pártja katasztrofális vereséget szenvedett, ezt követően a befektetők azonnal árazni kezdték a gazdasági és politikai instabilitás kockázatát: emelkedtek a hozamok, gyengült az argentin eszközök iránti kereslet, valamint gyorsan gyengülni kezdett a peso is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

