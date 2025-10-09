Rendkívüli lépés: az USA azonnal kimenti Argentínát

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter csütörtökön bejelentette, hogy

az USA véglegesítette a 20 milliárd dolláros devizacsere-keretmegállapodást az argentin jegybankkal.

A pénzügyminiszter azt is közölte, hogy az Egyesült Államok csütörtökön közvetlenül argentin pesót vásárolt az ország támogatásának részeként.

Az amerikai pénzügyminisztérium készen áll arra, hogy azonnal megtegye a szükséges rendkívüli intézkedéseket a piaci stabilitás biztosítása érdekében

- nyilatkozta Bessent.

Argentínában korábban Javier Milei határozott reformokkal igyekezett orvosolni a sokrétű gazdasági problémákat, azonban mostanra megkérdőjeleződött az elnök, illetve az általa megkezdett gazdaságpolitikai reform hitelessége, valamint az ország viszonylagos politikai stabilitása.

A Buenos Aires-i tartományi választásokon Milei pártja katasztrofális vereséget szenvedett, ezt követően a befektetők azonnal árazni kezdték a gazdasági és politikai instabilitás kockázatát: emelkedtek a hozamok, gyengült az argentin eszközök iránti kereslet, valamint gyorsan gyengülni kezdett a peso is.

