Tovább csökkenhet az orosz kamatszint, ha a benzinárak is megengedik

Az év eleje óta a benzinárak 10,2%-kal emelkedtek, meghaladva az általános inflációt. Az áremelkedés részben az orosz finomítók ellen irányuló ukrán támadásoknak tulajdonítható.
A Reuters augusztusi számításai szerint az ukrán támadások és karbantartási munkák egyes napokon közel ötödével csökkentették az orosz olajfinomítást.
Oroszország a belföldi árak kordában tartása érdekében meghosszabbította a benzinexport tilalmát.
Nabiullina elmondta, hogy a benzin azon "marker" termékek közé tartozik, amelyek befolyásolják az emberek inflációs várakozásait, ez pedig fontos tényező a jegybank kamatdöntéseiben. "A benzinárak emelkedése lassíthatja az inflációs várakozások csökkenését. Sajnos ezek egyelőre magas szinten maradnak" - nyilatkozta a jegybankelnök.
A központi bank következő kamatdöntését október 24-én hozza meg. Tavaly 21%-ra emelte az alapkamatot - ami a 2000-es évek eleje óta a legmagasabb szint -, hogy megfékezze a túlfűtött gazdaságban jelentkező inflációt. Idén több lépésben 17%-ra csökkentette a kamatot, arra hivatkozva, hogy az infláció lassul.
Nabiullina szerint a benzinárak emelkedése egyszeri esemény, amely nem lesz tartós hatással az általános inflációra. Hozzátette, hogy a jegybanknak még van mozgástere a kamatok további csökkentésére az év hátralévő részében.
Jelenleg az év hátralévő részére vonatkozó döntések nincsenek előre meghatározva. Minden a gazdasági helyzet alakulásától függ
- mondta a jegybankelnök.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
