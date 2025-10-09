Tovább csökkenhet az orosz kamatszint, ha a benzinárak is megengedik

Az orosz jegybanknak még van mozgástere a kamatok további csökkentésére, de figyelembe kell venni a benzinárak emelkedését és annak inflációs hatásait a kamatdöntések során - jelentette ki Elvira Nabiullina jegybankelnök.

Az év eleje óta a benzinárak 10,2%-kal emelkedtek, meghaladva az általános inflációt. Az áremelkedés részben az orosz finomítók ellen irányuló ukrán támadásoknak tulajdonítható.

A Reuters augusztusi számításai szerint az ukrán támadások és karbantartási munkák egyes napokon közel ötödével csökkentették az orosz olajfinomítást.

Oroszország a belföldi árak kordában tartása érdekében meghosszabbította a benzinexport tilalmát.

Nabiullina elmondta, hogy a benzin azon "marker" termékek közé tartozik, amelyek befolyásolják az emberek inflációs várakozásait, ez pedig fontos tényező a jegybank kamatdöntéseiben. "A benzinárak emelkedése lassíthatja az inflációs várakozások csökkenését. Sajnos ezek egyelőre magas szinten maradnak" - nyilatkozta a jegybankelnök.

A központi bank következő kamatdöntését október 24-én hozza meg. Tavaly 21%-ra emelte az alapkamatot - ami a 2000-es évek eleje óta a legmagasabb szint -, hogy megfékezze a túlfűtött gazdaságban jelentkező inflációt. Idén több lépésben 17%-ra csökkentette a kamatot, arra hivatkozva, hogy az infláció lassul.

Nabiullina szerint a benzinárak emelkedése egyszeri esemény, amely nem lesz tartós hatással az általános inflációra. Hozzátette, hogy a jegybanknak még van mozgástere a kamatok további csökkentésére az év hátralévő részében.

Jelenleg az év hátralévő részére vonatkozó döntések nincsenek előre meghatározva. Minden a gazdasági helyzet alakulásától függ

- mondta a jegybankelnök.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images