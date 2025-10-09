  • Megjelenítés
Tovább csökkenhet az orosz kamatszint, ha a benzinárak is megengedik
Gazdaság

Tovább csökkenhet az orosz kamatszint, ha a benzinárak is megengedik

Portfolio
Az orosz jegybanknak még van mozgástere a kamatok további csökkentésére, de figyelembe kell venni a benzinárak emelkedését és annak inflációs hatásait a kamatdöntések során - jelentette ki Elvira Nabiullina jegybankelnök.

Az év eleje óta a benzinárak 10,2%-kal emelkedtek, meghaladva az általános inflációt. Az áremelkedés részben az orosz finomítók ellen irányuló ukrán támadásoknak tulajdonítható.

A Reuters augusztusi számításai szerint az ukrán támadások és karbantartási munkák egyes napokon közel ötödével csökkentették az orosz olajfinomítást.

Oroszország a belföldi árak kordában tartása érdekében meghosszabbította a benzinexport tilalmát.

Nabiullina elmondta, hogy a benzin azon "marker" termékek közé tartozik, amelyek befolyásolják az emberek inflációs várakozásait, ez pedig fontos tényező a jegybank kamatdöntéseiben. "A benzinárak emelkedése lassíthatja az inflációs várakozások csökkenését. Sajnos ezek egyelőre magas szinten maradnak" - nyilatkozta a jegybankelnök.

A központi bank következő kamatdöntését október 24-én hozza meg. Tavaly 21%-ra emelte az alapkamatot - ami a 2000-es évek eleje óta a legmagasabb szint -, hogy megfékezze a túlfűtött gazdaságban jelentkező inflációt. Idén több lépésben 17%-ra csökkentette a kamatot, arra hivatkozva, hogy az infláció lassul.

Nabiullina szerint a benzinárak emelkedése egyszeri esemény, amely nem lesz tartós hatással az általános inflációra. Hozzátette, hogy a jegybanknak még van mozgástere a kamatok további csökkentésére az év hátralévő részében.

Jelenleg az év hátralévő részére vonatkozó döntések nincsenek előre meghatározva. Minden a gazdasági helyzet alakulásától függ

- mondta a jegybankelnök.

Kapcsolódó cikkünk

Kimondta a szakértő: ha Oroszország ezt megteszi, azonnal megnyeri a háborút

Megmagyarázta Putyin az arcpirító tévedést, amely tönkrevágta a kapcsolatot egy fontos szövetségessel: valójában ezért is Ukrajna a felelős

Béketárgyalások Ukrajnában: itt van a fordulat, úgy néz ki, Putyin meggondolta magát

Brüsszel bejelentette: nincs mese, le kell válnia Magyarországnak az orosz energiahordozókról

Megerősítette Ukrajna: ők állnak a súlyos támadás mögött – Videón, ahogy küzdenek a kikötővárosban pusztító hatalmas lángokkal

Akkora a baj az orosz gazdaságban, hogy az állami és a nagyvállalatok tömegével rúgják ki az embereket

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
disznó malac sertés
Gazdaság
Vigyázat, újra megjelent a pusztító járvány a magyar határ közelében
Pénzcentrum
Rég lesajnált termékkel robbantana sok magyar szállásadó: ez lehet 2025 nagy dobása?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility