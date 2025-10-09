Trump elveszítette a türelmét Putyinnal szemben – az EU-t nyomasztja az új csapásért

Az EU szankciós megbízottja szerint a nyugati szankciók egyértelműen hatással vannak az orosz gazdaságra, de Donald Trump amerikai elnök továbbra is bizonytalanságban tartja szövetségeseit azzal kapcsolatban, hogy támogatna-e további intézkedéseket Moszkva ellen – írja a Reuters.

A G7-országok a múlt héten megállapodtak az Oroszország elleni szankciók koordinálásáról és fokozásáról, különösen azon országokkal szemben, amelyek orosz olajat vásárolnak, ezzel lehetővé téve a szankciók kijátszását. Az Egyesült Államok már 25%-os extra vámot vetett ki az indiai importra, hogy nyomást gyakoroljon Új-Delhire az orosz olajvásárlások leállítása érdekében, de hasonló lépéseket más orosz olajimportőrökkel szemben nem tett.

David O'Sullivan, az EU szankciós megbízottja a Reutersnek adott interjújában elmondta:

Nagy ismeretlen a helyzetben, hogy Trump elnök támogatna-e további szankciókat Oroszország ellen.

Hozzátette, hogy vannak jelek arra, hogy Trump elveszítette a türelmét Putyinnal szemben, de kérdéses, hogy ez további szankciókhoz vezet-e.

Az EU, Nagy-Britannia és Kanada szeptember elejétől 47,60 dollárra csökkentette az orosz nyersolajra vonatkozó G7-es árplafont a korábbi 60 dollárról, de az Egyesült Államok nem csatlakozott ehhez a lépéshez, amit O'Sullivan "sajnálatosnak" nevezett.

Trump a jelentős orosz nyersolaj-importőrökre kivetett vámokat szorgalmazza, de O'Sullivan szerint az EU számos országa, valamint Kanada és Nagy-Britannia "kevésbé meggyőződött" ezek hatékonyságáról, és inkább a kikötőkre, az árnyékflottára és a finomítókra gyakorolt nyomást tartják célravezetőbbnek.

A nyugati hatalmak ki akarják használni az orosz gazdaság lassulását azzal, hogy elvágják Moszkva még mindig jelentős olaj- és gázbevételeit.

O'Sullivan üdvözölné, ha az USA nagyobb nyomást gyakorolna Szlovákiára és Magyarországra olaj- és csővezetékes gázvásárlásaik befejezése érdekében, míg az EU a 19. szankciós csomagjában fel kívánja gyorsítani az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának kivezetését.

Az EU párhuzamos stratégiát is folytat Oroszország kulcsfontosságú támogatója, Kína ellen. Brüsszel és szövetségesei Kínát az orosz szankciók kijátszásának központi csomópontjaként látják, amely elősegíti a harctéri áruk és fejlett mikroelektronikai eszközök áramlását, amelyeket drónokban és rakétákban használnak.

Látjuk a bizonyítékát annak, hogy Kína platformként szolgál jelentős mennyiségű harctéri áru Oroszországba történő importjához és újraexportálásához... Végtelenül jobban szeretnénk konstruktívabb, rendszerszintű párbeszédet folytatni Kínával, de eddig úgy tűnik, nem hajlandóak erre

– tette hozzá O'Sullivan.

