Új adatokat árult el az Otthon Startról Gulyás Gergely

Portfolio
Délelőtt fél tíztől Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen szokás szerint a kormány legfrissebb döntéseit ismertetik majd, akár gazdaságilag lényeges kérdések is terítékre kerülhetnek.
Megtartanánk az orosz olajat is

A kormány álláspontja hosszabb ideje változatlan, a mi érdekünk a diverzifikáció, ezért örülünk annak, ha az Adria vezeték kapacitása elegendő Szlovákia és Magyarország ellátásához - mondja az orosz olaj kiváltása kapcsán Gulyás. Szerinte fontos, hogy

egy egyoldalú függőséget ne cseréljünk egy másik egyoldalú függőségre,

így mindenképp érdemes megtartani az orosz olajvásárlás lehetőségét.

Lakhatási támogatás a budapesti rendőröknek

A kormány a belügyminiszter javaslatára elfogadott egy lakhatás-támogatási programot, a jövő évben mintegy 10 milliárd forintos kiadással számolunk, de ez érdemi segítséget fog jelenteni a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőröknek. A program részleteit a belügyminiszter ismerteti hamarosan - mondja a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Uniós költségvetés

A jelenlegi formájában a hétéves uniós költségvetés nem támogatható, alapvető változtatásokra van szükség, hogy a teljes egyetértés megszülessen - mondja a miniszter. Elmondása szerint ez hosszú folyamat lesz, lehet, hogy csak 2027-ben kerül a tagállamok elé a végső javaslat.

Minimálbér

A kormányülésen volt szó a minimálbér-emelésről is, az NGM feladata, hogy közreműködjön a munkáltatók és a munkavállalók közötti tárgyalások koordinálásában. A kormány célja a lehető legnagyobb mértékű minimálbér-emelés, ha a felek megállapodnak, akkor azt a kormány elfogadja - emeli ki Gulyás.

Otthon Start

A kormány meghallgatott egy összefoglalót az Otthon Start programmal kapcsolatban és döntések is születtek. Ezeket a döntéseket holnap ismerteti majd Panyi Miklós államtitkár. A kormány számára kiemelt fontosságú a hitelezés beindítása - kezdi Gulyás Gergely. Elmondása szerint a program iránt továbbra is jelentős az érdeklődés, az átlagos hiteligénylés összege 33 millió forint, 380-400 milliárd forintra érkezett eddig igénylés. Az igénylők több mint 80%-a 40 év alatti, a kérelmek eloszlása országosan népességarányosan alakul. Az igénylések több mint 10%-a újépítésű lakásokra vonatkozik.

A bérleti díjak emelkedése mérséklődött az Otthon Start eredményeként - teszi hozzá a miniszter.

Perceken belül jönnek a kormány friss bejelentései

A kormányülést követően csütörtök délelőtt Kormányinfón számol be a friss döntésekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen akár gazdaságilag lényeges kérdések is szóba kerülhetnek, például:

  • A többször belengetett járulékcsökkentés,
  • a minimálbáér-tárgyalások alakulása,
  • az Otthon Start program aktualitásai,
  • Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kamatcsökkentésre vonatkozó szavai.

Az eseményről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít majd.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

