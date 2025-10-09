Új adatokat árult el az Otthon Startról Gulyás Gergely

A kormány álláspontja hosszabb ideje változatlan, a mi érdekünk a diverzifikáció, ezért örülünk annak, ha az Adria vezeték kapacitása elegendő Szlovákia és Magyarország ellátásához - mondja az orosz olaj kiváltása kapcsán Gulyás. Szerinte fontos, hogy

egy egyoldalú függőséget ne cseréljünk egy másik egyoldalú függőségre,

így mindenképp érdemes megtartani az orosz olajvásárlás lehetőségét.