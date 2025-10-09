Új adatokat árult el az Otthon Startról Gulyás Gergely

Megtartanánk az orosz olajat is
A kormány álláspontja hosszabb ideje változatlan, a mi érdekünk a diverzifikáció, ezért örülünk annak, ha az Adria vezeték kapacitása elegendő Szlovákia és Magyarország ellátásához - mondja az orosz olaj kiváltása kapcsán Gulyás. Szerinte fontos, hogy
egy egyoldalú függőséget ne cseréljünk egy másik egyoldalú függőségre,
így mindenképp érdemes megtartani az orosz olajvásárlás lehetőségét.
Lakhatási támogatás a budapesti rendőröknek
A kormány a belügyminiszter javaslatára elfogadott egy lakhatás-támogatási programot, a jövő évben mintegy 10 milliárd forintos kiadással számolunk, de ez érdemi segítséget fog jelenteni a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőröknek. A program részleteit a belügyminiszter ismerteti hamarosan - mondja a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Uniós költségvetés
A jelenlegi formájában a hétéves uniós költségvetés nem támogatható, alapvető változtatásokra van szükség, hogy a teljes egyetértés megszülessen - mondja a miniszter. Elmondása szerint ez hosszú folyamat lesz, lehet, hogy csak 2027-ben kerül a tagállamok elé a végső javaslat.
Minimálbér
A kormányülésen volt szó a minimálbér-emelésről is, az NGM feladata, hogy közreműködjön a munkáltatók és a munkavállalók közötti tárgyalások koordinálásában. A kormány célja a lehető legnagyobb mértékű minimálbér-emelés, ha a felek megállapodnak, akkor azt a kormány elfogadja - emeli ki Gulyás.
Otthon Start
A kormány meghallgatott egy összefoglalót az Otthon Start programmal kapcsolatban és döntések is születtek. Ezeket a döntéseket holnap ismerteti majd Panyi Miklós államtitkár. A kormány számára kiemelt fontosságú a hitelezés beindítása - kezdi Gulyás Gergely. Elmondása szerint a program iránt továbbra is jelentős az érdeklődés, az átlagos hiteligénylés összege 33 millió forint, 380-400 milliárd forintra érkezett eddig igénylés. Az igénylők több mint 80%-a 40 év alatti, a kérelmek eloszlása országosan népességarányosan alakul. Az igénylések több mint 10%-a újépítésű lakásokra vonatkozik.
A bérleti díjak emelkedése mérséklődött az Otthon Start eredményeként - teszi hozzá a miniszter.
Perceken belül jönnek a kormány friss bejelentései
A kormányülést követően csütörtök délelőtt Kormányinfón számol be a friss döntésekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
- A többször belengetett járulékcsökkentés,
- a minimálbáér-tárgyalások alakulása,
- az Otthon Start program aktualitásai,
- Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kamatcsökkentésre vonatkozó szavai.
Az eseményről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít majd.
