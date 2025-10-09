Üzent a Mol a Janafnak: bizonyítsák be, hogy minden rendben az Adria-vezetékkel

A számunkra szállítási szolgáltatást végző horvát társaságtól az kértük, hogy megfelelő tesztekkel mutassa ki, hogy az év minden napján fel tud-e hozni elegendő kőolajat az Adria-vezetéken.
- írja a Mol, hozzátéve, hogy a horvátországi tesztekhez minden támogatást megadnak, illetve akár nyitottak bármilyen külsős szakértő bevonására is.
"Jeleztük azt is, hogy
kiszámítható piaci környezetben, versenyképes szolgáltatással javasoljuk új alapokra helyezni a kereskedelmi kapcsolatot.
- írják.
"Javasoltuk, hogy a Janaf is tanulmányozza a legjobb nemzetközi példákat azokról a nyugat-európai szállítási vállalt tulajdonosi struktúráiról, ahol a kőolajat felhasználók tulajdonosi jelenléte garantálja a méltányos árazást és a folyamatos rendelkezésre állást."
Egyúttal világosság teszik, hogy a Mol álláspontja nem változott: szerintük
a régió ellátásbiztonságához legalább két, nagy teljesítményű és versenyképes árakon dolgozó kőolaj vezetékre van szükség,
hogy bármilyen havaria esetén is legyen megbízható kőolaj ellátás.
Kontextus
Szeptember végén lobbant fel újra a Mol és a Janaf közti vita: a magyar olajcég szerint a horvát vezetékrendszer önmagában nem képes biztosítani Magyarország ellátását, mivel a közelmúltban végzett tesztek alapján a vezeték nem tudott 1–2 óránál hosszabb ideig megfelelő kapacitással üzemelni. A horvát fél viszont határozottan másképp látja a helyzetet: szeptember 15-én megjelent interjújukban hangsúlyozták, hogy a Janaf technikailag és szervezetileg egyaránt készen áll a Mol közép-európai finomítóinak teljes éves nyersolaj-igényét kielégíteni. Ráadásul szeptember végi közleményükben cáfolták a Mol állításait:
Határozottan cáfoljuk azt a vádat, miszerint társaságunk ne tudná biztosítani a Mol csoport két közép-európai finomítójának éves kőolajszükségletét
– írták.
A háttérbeli folyamatokkal és a két fél motivációival ebben az elemzésben foglalkoztunk, egy másik írásban pedig azt jártuk körül, hogy a leválás okozhat-e ellátásbiztonsági problémát Magyarországon.
Címlapkép forrása: Portfolio
