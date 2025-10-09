  • Megjelenítés
Váratlant húzott a Mol - A horvát elnök csírájában elfojtotta a dolgot
Gazdaság

Váratlant húzott a Mol - A horvát elnök csírájában elfojtotta a dolgot

MTI
A Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat nem eladó, ilyen lehetőséget a kormány nem fontolgat - jelentette ki Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök csütörtökön a kabinet ülésén azokra a sajtóhírekre reagálva, hogy a Mol-csoport érdeklődik részesedés megvétele iránt a társaságban.

Az Adria-kőolajvezeték nem eladó. Horvát volt, és az is marad

- hangsúlyozta Plenkovic azokra a sajtóhírekre reagálva, miszerint

a Mol-csoport érdeklődik részesedés megvétele iránt a Janafban.

Ahogy azt mi is megírtuk, a Mol a Janaffal folytatott tárgyalások után közleményében azt írta: javasolta a horvát vállalatnak, hogy tanulmányozza a legjobb nemzetközi példákat azokról a nyugat-európai szállítási vállalati tulajdonosi struktúrákról, ahol a kőolajat felhasználók tulajdonosi jelenléte garantálja a méltányos árazást és a folyamatos rendelkezésre állást.

A horvát kormányfő most kiemelte: a Mollal a horvát fél továbbra is jó kereskedelmi kapcsolatokat, kedvező árakat és stabil olajellátást kíván fenntartani, ám a tulajdonkérdés "nincs napirenden".

Plenkovic újfent emlékeztetett, hogy

a Janaf készen áll arra, hogy elegendő mennyiségű kőolajat szállítson a Mol magyarországi és szlovákiai finomítóinak teljes kapacitáskihasználásához.

A zágrábi székhelyű vállalat üzemelteti az 1974 és 1979 között megépült Adria-kőolajvezeték horvátországi szakaszát, amely hazai és külföldi felhasználók számára is lehetővé teszi a nyersolaj szállítását. Tevékenységének kisebbik részét az olaj és az olajszármazékok raktározása, valamint a folyékony rakomány átrakodása teszi ki.

A Janaf tagja a mediterrán olajipari csoportnak, a MOIG-nak (Mediterranean Oil Industry Group).

Címlapkép forrása: Portfolio

