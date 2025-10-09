Vigyázat, újra megjelent a pusztító járvány a magyar határ közelében

Fél év szünet után ismét megjelent az afrikai sertéspestis a romániai Arad megyében, ahol az állategészségügyi hatóságok két magángazdaságban több mint 130 sertésnél állapították meg a fertőzést - közölte csütörtökön az Agerpres hírügynökség.

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

Marcel Rosu, az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakhatóság (ANSVSA) Arad megyei igazgatója szerint a gócpontok egyikét a megyeszékhelyen, Aradon, a másikat pedig a magyar határ melletti Nagylak városának peremén azonosították az állatorvosok, miután a tenyésztők a sertéspestisre jellemző tüneteket és halálozást is észleltek a sertéseknél.

Aradon 117 felnőtt sertés és malac, Nagylakon pedig 16 sertés betegedett meg.

A szakember tájékoztatása szerint a fertőzés laboratóriumi igazolását követő néhány órán belül jóváhagyták a fertőzés terjedésének megelőzését célzó intézkedéseket. A fertőzött állatokat elpusztították és elhamvasztották, a fertőtlenítést is elvégezték, és a fertőzési gócok 10 kilométeres körzetében lévő állattartókat figyelmeztetették.

Az ANSVSA Arad megyei kirendeltsége értesítette a kereskedelmi gazdaságokat is, hogy szigorítsák a biztonsági intézkedéseket. A megyében 22 farmon több mint 60 ezer sertést tenyésztenek. Az év első felében öt sertéspestis-gócot fedeztek fel Arad megyében, az utolsót áprilisban számolták fel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images