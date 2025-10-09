Zsiday Viktor feltárta az igazságot a milliárdos vagyonadóról: ezt okozná Magyarországon a terv

Zsiday Viktor szerint az ellenzéki pártok által hangoztatott vagyonadó bevezetése legfeljebb évi 100–200 milliárd forint bevételt hozna, ami a költségvetés szintjén elhanyagolható összeg. A közgazdász úgy véli, a javaslat nem alkalmas az új politikai és gazdasági elit vagyonosodásának kezelésére, és inkább a jövedelmek igazságosabb adóztatásával lehetne elérni a társadalmi igazságosságot.

Zsiday Viktor, a Hold Alapkezelő Citadella Származtatott Befektetési Alapjának portfóliókezelője blogbejegyzésében arról írt, hogy a Tisza Párt vagyonadó-javaslata – amely az 1 milliárd forint feletti vagyonokra vetne ki 1 százalékos adót –

legfeljebb évi 100–200 milliárd forint bevételt hozna, ami a 2025-ös költségvetés szintjén „kerekítési hiba”.

Zsiday szerint a javaslat keveri a vagyonadó és a jogtalanul szerzett, a kormányzathoz közelálló üzletemberek vagyonosodásának kérdését, pedig a közvagyon eltulajdonítása büntetőjogi kategória, és az ilyen esetekben a vagyonelkobzás, nem pedig az adóztatás a megfelelő eszköz.

Úgy vélte, a vagyonadó csak akkor lenne indokolt, ha Magyarországon extrém mértékű lenne a vagyoni egyenlőtlenség, ám jelenleg ez nem kiugró a világátlaghoz képest.

Rámutatott, hogy egy ilyen adó elvándorláshoz és a hazai tőke csökkenéséhez vezethet, miközben a vagyon pontos megállapítása sok esetben gyakorlatilag lehetetlen, így az adóalap körül súlyos jogi viták alakulnának ki.

A közgazdász szerint Magyarország jelenleg „a gazdagok számára majdnem adóparadicsom”, ezért indokolt lehet a nagyobb közteherviselés, de szerinte ennek hatékonyabb módja a vállalati nyereségadó, az osztalékadó vagy az árfolyamnyereség-adó emelése. Zsiday úgy fogalmazott,

hogy ha a cél valóban a társadalmi igazságosság és a gazdagok nagyobb felelősségvállalása, akkor ezeket az eszközöket célszerűbb alkalmazni, mint a nehezen kivitelezhető vagyonadót.

A portfóliókezelő hozzátette, hogy a vagyonadó nem oldaná meg a NER-hez köthető vagyongyarapodások problémáját sem, viszont gyengíthetné a növekedést és elbizonytalaníthatná a befektetőket. Úgy vélte,

az állam feladata nem az, hogy a vagyon nagyságát büntesse, hanem hogy hatékonyan és igazságosan adóztassa a jövedelmet, valamint érvényt szerezzen a jogállamiságnak.

Címlapkép forrása: Portfolio