Autósok, figyelem: rég nem látott szintre zuhant az olaj ára!

Jelentős esésben van ma a nyugati benchmark olajterméknek, a Brentnek az ára: eddig 2,8 százalékos a mínusz, de a mélyponton 64,8 dollárt kellett adni egy hordó Brentért,
ilyen alacsonyan utoljára június elején állt a jegyzés.
Ezzel folytatódik az a lejtmenet, ami amiatt kezdődött, hogy a Közel-Keleten enyhültek a geopolitikai kockázatok: Izrael és a Hamász nemrég megállapodtak a tűzszüneti terv első szakaszáról, ami jelentős előrelépésnek számít az Egyesült Államok és Katar közvetítésével zajló, a két éve tartó konfliktus lezárását célzó tárgyalásokban.
Mindeközben az olajárak heti szinten továbbra is emelkedő pályán maradtak, miután az Egyesült Államok több mint 50, az iráni energiaszektorhoz köthető személyt, vállalatot és hajót szankcionált, köztük egy fontos iráni importterminált és egy kínai finomítót is.
Az amerikai nyersolajkészletek ugyan második hete emelkedtek, de továbbra is szezonálisan alacsony szinten vannak, miközben a Cushingban tárolt készletek és a finomított termékek mennyisége csökkent – derül ki az EIA friss adataiból.
