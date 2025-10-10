  • Megjelenítés
Az olajár is beszakadt az újabb vámháborús fenyegetésre
Az olajár is beszakadt az újabb vámháborús fenyegetésre

Jelentősen esett az olaj világpiaci ára miután Donald Trump amerikai elnök további jelentős vámokkal fenyegette meg Kínát. A nyersanyag jegyzése 4%-kal került lejjebb pénteken.
Pénteken előbb Kína közölte, hogy szigorúbb kiviteli szabályokat vezet be a ritka földfémekre, majd erre reagálva az amerikai elnök újabb vámokkal fenyegette meg az ázsiai országot és kilátásba helyezte, hogy lemondja a tervezett találkozót Hszi Csinping kínai elnökkel. Az USA az elmúlt hónapokban legtöbb kereskedelmi partnerével már megállapodott a vámokról, azonban a kínai-amerikai alku még várat magára, éppen ebben vártak volna áttörést a két vezető találkozóján.

A mostani hírek azonban arra utalnak, hogy még „nincs lejátszva” a kérdés.

A hírekre reagálva meredek esésbe kapcsolt az olaj, mivel a befektetők attól tartanak, hogy egy eldurvuló vámháború negatívan hatna a nyersanyag iránti keresletre. Az amerikai WTI nyersolaj hordónkénti ára 4,2%-kal 59 dollár alá esett, míg a Brent jegyzése 3,8%-kal került lejjebb pénteken.

