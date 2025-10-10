Az olajár is beszakadt az újabb vámháborús fenyegetésre

Pénteken előbb Kína közölte, hogy szigorúbb kiviteli szabályokat vezet be a ritka földfémekre, majd erre reagálva az amerikai elnök újabb vámokkal fenyegette meg az ázsiai országot és kilátásba helyezte, hogy lemondja a tervezett találkozót Hszi Csinping kínai elnökkel. Az USA az elmúlt hónapokban legtöbb kereskedelmi partnerével már megállapodott a vámokról, azonban a kínai-amerikai alku még várat magára, éppen ebben vártak volna áttörést a két vezető találkozóján.
A mostani hírek azonban arra utalnak, hogy még „nincs lejátszva” a kérdés.
A hírekre reagálva meredek esésbe kapcsolt az olaj, mivel a befektetők attól tartanak, hogy egy eldurvuló vámháború negatívan hatna a nyersanyag iránti keresletre. Az amerikai WTI nyersolaj hordónkénti ára 4,2%-kal 59 dollár alá esett, míg a Brent jegyzése 3,8%-kal került lejjebb pénteken.
