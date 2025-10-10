Bármikor áram nélkül maradhat 60 millió ember Európában

Spanyolország áramszolgáltatója, a Red Eléctrica figyelmeztetett, hogy „hirtelen feszültségingadozások” veszélyeztethetik az ország villamosenergia-ellátását.

Az elmúlt két hétben tapasztalt rendszerzavarok miatt fennáll a veszélye egy újabb országos áramszünetnek, hasonlónak az áprilisihoz, amikor Spanyolország és Portugália 60 millió lakosa maradt áram nélkül több mint tíz órán át.

A hálózati problémákat a megújuló energiatermelés hirtelen ingadozása és a feszültségszabályozó létesítmények lassú reagálása okozhatja. Bár a feszültség továbbra is az engedélyezett határokon belül van, a Red Eléctrica szerint ez a rendszer összeomlásához vezethet, ha nem történnek azonnali műszaki beavatkozások.

A vállalat ezért sürgős technikai módosításokat és ideiglenes üzemeltetési eljárásokat kért a piaci szabályozó CNMC-től, amelyek 30 napig lennének érvényben, és további 15 nappal meghosszabbíthatók.

A javaslatokról október 15-ig tart a nyilvános konzultáció.

A hatóságok arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy készüljön fel egy esetleges áramszünetre. Szakértők szerint érdemes otthon tartani alapvető vészhelyzeti csomagot, benne ivóvízzel, tartós élelmiszerrel, zseblámpával, elemes rádióval, külső akkumulátorral, elsősegélydobozzal és készpénzzel.

