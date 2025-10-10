Bejelentette Trump: novembertől 100 százalékos extra vámot vet ki minden kínai termékre

Kína jelentős exportkorlátozásokat vezet be 2025. november 1-jétől, miközben az Egyesült Államok 100%-os vámot tervez kivetni a kínai termékekre - írta pénteken közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök.

Egy nemrég nyilvánosságra került levél szerint Kína 2025. november 1-jétől nagyszabású exportkorlátozásokat vezet be gyakorlatilag minden általuk gyártott termékre, sőt olyan árucikkekre is, amelyeket nem is ők állítanak elő - írta Trump.

Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy 100%-os vámot fog kivetni a kínai termékekre, az eddig fizetett vámokon felül.

Ezen felül az USA korlátozni fogja minden kritikus szoftver exportját - tette hozzá. Mindkét intézkedés november elsejétől lesz hatályban, illetve hozzátette, hogy korábban is bevezethetik Kína válaszlépéseitől függően.

Kína pénteken jelentette be, hogy korlátozza a ritka földfémek exportját, majd Trump további lépésekkel fenyegette meg az ázsiai országot, ezek részleteit tette közzé este. Már az előzetes fenyegetőzés hírére jelentősen gyengültek az amerikai tőzsdeindexek, vélhetően ezért várta meg a bejelentéssel a piaczárást az elnök. Trump szerint Kína agresszív kereskedelempolitikát folytat, mellyel gyakorlatilag egyoldalúan zsarolja a világot.

A hírek szerint az amerikai elnök hamarosan bejelentést tesz a Fehér Házban, melyből további részletek derülhetnek ki.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images