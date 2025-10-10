  • Megjelenítés
Egészségügyi dolgozók, figyelem: nagy változás jön a nyugdíjfizetés szabályaiban
Egészségügyi dolgozók, figyelem: nagy változás jön a nyugdíjfizetés szabályaiban

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet értelmében 2026-tól ismét megkaphatják a nyugdíjukat és nyugdíjszerű ellátásaikat az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók.

Váratlanul megjelent a Magyar Közlönyben egy új intézkedés, amellyel a kormány "mentesíti az egészségügyi és az egészségügyben dolgozókat az öregségi nyugdíjuknak, a korhatár előtti nyugdíjszerű ellátásuknak a jogviszony típusára tekintettel fennálló szüneteltetése alól."

A 309/2025. (X. 9.) sorszámú kormányrendelet így fogalmaz: "a nyugdíjfolyósító szerv nem szünetelteti az öregségi nyugdíj folyósítását", feltéve, hogy a jogviszony

  • szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál,
  • köznevelési intézményben,
  • szakképző intézményben vagy
  • egészségügyi szolgáltatónál, illetve egészségügyi dolgozóként más költségvetési szervnél áll fenn.

A kormányrendelet értelmében az egészségügyért felelős miniszter a 2025. december 5-éig megküldött – a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti – megkeresésében feltüntetett egészségügyi dolgozóknak a Tny. 83/C. §-a alapján

2025 decemberében szünetelő öregségi nyugdíját a nyugdíjfolyósító szerv 2026. január 1-jétől, hivatalból folyósítja.

Az intézkedésnek az érintettek tényleges jövedelmére gyakorlati hatása nemigen, inkább technikai hatása lesz, hiszen a nyugdíjuk szüneteltetése idejére az egészségügyi és egészségügyben dolgozók jelenleg is a szünetelő nyugdíjuk összegével megegyező nyugdíjpótló jövedelemkiegészítésben részesülhetnek.

