Elkezdődtek a kirúgások az amerikai kormányzati leállás tizedik napján

Az amerikai kormányzati leépítések megkezdődtek, miközben a szövetségi kormányzat leállása már a tizedik napjába lépett.

Russell Vought, az Irányítási és Költségvetési Hivatal (Office of Management and Budget) igazgatója pénteken az X közösségi platformon jelentette be, hogy megkezdődtek a szövetségi alkalmazottak elbocsátásai.

A létszámcsökkentések (RIF - reductions in force) elkezdődtek

- írta Vought bejegyzésében, további részletek közlése nélkül.

A bejelentés időpontjában az amerikai kormányzati leállás már a tizedik napjába lépett.

