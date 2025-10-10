  • Megjelenítés
Forgalmi zár várható egy forgalmas hazai autópályaszakaszon
Forgalmi zár várható egy forgalmas hazai autópályaszakaszon

Az M44-est az M5-ös felett átvezető híd gerendáinak beemelésével és információs kapuk elhelyezésével folytatódik az M44-M5 csomópont építése, melynek következtében időszakos forgalmi zárra kell számítaniuk a gépjárművel közlekedőknek október 14-től  október 19-ig este 6 és reggel 6 óra között.

A munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érinti.

Az éjszaki munkavégzés idején egy-egy gerenda beemelésének időtartama alatt, az M5 autópályán közlekedőknek mindkét irányban – rendőri forgalomirányítás mellett – időszakosan teljes pályazárra kell készülniük. A gerendabeemeléssel egyidőben az érintett szakaszon több helyszínen zajlik majd munkavégzés.  A munkálatokra való tekintettel a környező útszakaszokon is megnövekedett forgalommal szükséges számolni, ezért kérik, hogy a közlekedők fokozott figyelemmel és óvatossággal vezessenek.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában megvalósuló projekt során Az M5 autópálya és az M44 autóút keresztezésében teljes értékű csomópont épül. A csomópont lehetővé teszi majd, hogy az M5-ös autópálya, az M44-es gyorsforgalmi út és az 5-ös főút minden irányból elérhető és elhagyható legyen.

