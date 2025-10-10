Két ritka üstökös érkezik a Földhöz: az egyik 1300 év múlva tér csak vissza

A C/2025 A6 Lemmon üstököst január 3-án, míg a C/2025 R2 SWAN üstököst szeptember 10-én fedezték fel. Mindkét égitest jégből, fagyott gázokból és kőzetekből áll, és ahogy a Nap közelébe érnek, a hő hatására gázt és port bocsátanak ki, ami létrehozza jellegzetes csóvájukat.

A csillagászati megfigyelésekre most kiváló alkalom nyílik, mivel mindkét üstökös hosszú periódusú, ovális pályán kering a Nap körül, így csak korlátozott ideig lesznek a Föld közelében. A SWAN üstökös legközelebb 650-700 év múlva, míg a Lemmon 1300 év múlva tér vissza.

A SWAN október 20-án kerül legközelebb a Földhöz, mintegy 38,6 millió kilométerre, míg a Lemmon október 21-én 88,5 millió kilométerre közelíti meg bolygónkat.

Mindkét üstökös hasonlóan néz ki: zöldes gázburok veszi körül őket, mögöttük hosszú csóvával.

A hosszú periódusú üstökösök különösen értékesek a kutatók számára, mivel idejük nagy részét a Naprendszer peremén, az Oort-felhőben töltik. Ezek az üstökösök valószínűleg a Jupiter és a Szaturnusz közelében alakultak ki, mielőtt gravitációs hatásra a Naprendszer külső részeibe kerültek volna évmilliárdokkal ezelőtt, ahol azóta is mélyfagyasztott állapotban maradtak.

A Lemmon üstökös az északi féltekéről, míg a SWAN inkább a déli féltekéről figyelhető meg jobban, bár utóbbi az északi féltekén is egyre inkább láthatóvá válik. A Lemmon várhatóan november elejéig még fényesedik, míg a SWAN hamarosan gyorsan halványulni kezd.

A Lemmon üstökös novemberben és decemberben a Nap mögé kerül, majd ezt követően csak a déli féltekéről lesz megfigyelhető. A SWAN üstököst Vlagyimir Bezugly ukrán amatőr csillagász fedezte fel a NASA és az Európai Űrügynökség közös napkutató űrszondájának felvételein, míg a Lemmont az arizonai Mount Lemmon Obszervatórium azonosította.

A szakértők szerint a Lemmon lehet az év egyik leglátványosabb üstököse, amely sötét helyről akár szabad szemmel vagy egyszerű binokuláris távcsővel is megfigyelhető lesz a következő hetekben.

A legjobb megfigyelési lehetőség a Földhöz legközelebbi elhaladásakor nyílik, amikor a Hold nem zavarja a láthatóságot.

A megfigyeléshez érdemes távol maradni a fényszennyezéstől, és binokuláris távcsövet használni. Számos alkalmazás és ingyenes planetárium szoftver, mint a Stellarium vagy a KStars, valós időben mutatja az üstökösök helyzetét. Jelenleg a Lemmon a Nagy Göncöl alatt található. Ha az időjárás nem kedvez a megfigyelésnek, a Virtual Telescope Project élő közvetítést fog sugározni mindkét üstökösről október 20-án az olaszországi Mancianóból.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images