Ki lehet Trump embere a Fed élén? Szűkül a lista
Ki lehet Trump embere a Fed élén? Szűkül a lista

Öt főre szűkült a lista a lehetséges Fed-elnökjelöltekről – értesült a CNBC. A lap forrásai szerint a korábbi 11 jelölt több mint fele kiesett mostanra a rostán, Scott Bessent pénzügyminiszter várhatóan ebből az öt emberből javasol majd valakit Jerome Powell helyére.
Jövő májusban jár le Jerome Powell elnöki mandátuma, de azt követően további két évig még tagja marad a Fed Nyíltpiaci Bizottságának. Vagyis egyelőre nem sürgeti az idő Trumpot, bőven ráér a jövő év elején dönteni. Korábban arról lehetett olvasni, hogy nem kevesebb, mint 11 jelöltet gyűjtöttek neki össze a szakértői. Az elmúlt hetekben őket interjúztatták folyamatosan, így a CNBC forrása szerint mostanra öt főre szűkült a lista:

  • Michelle Bowman, jelenleg felügyeleti területére felelős alelnök,
  • Christopher Waller jelenlegi döntéshozó,
  • Kevin Hassett, az elnök legfőbb gazdasági tanácsadó testületének elnöke,
  • Kevin Warsh korábbi Fed-döntéshozó és
  • Rick Rieder, a BlackRock kötvénypiacokért felelős befektetési igazgatója.

Az amerikai pénzügyminisztérium a következő hónapokban további interjúkat tervez mindegyik jelölttel, ezeket Scott Bessent pénzügyminiszter személyesen vezeti két kollégájával. A végső döntést majd Trump mondja ki a miniszter javaslata alapján. Most az tűnik valószínűnek, hogy a kiválasztásra kerülő szakembert

előbb a Nyíltpiaci Bizottságba jelölik, majd májustól átveszi Powell helyét az elnöki székben.

Adriana Kugler mandátuma ugyanis januárban lejár, így kézenfekvő lehet a helyére új tagot jelölni, aki aztán néhány hónappal később elnök is lehet egyben.

