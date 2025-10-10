Kína bejelentette a "gazdasági nukleáris háborút": recessziót hozhat Amerikára

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A kínai Kereskedelmi Minisztérium által csütörtökön bejelentett új szabályozás lényegében a globális chipgyártás ellátási láncát célozza – vagyis a modern gazdaság szívét. A félvezetők nemcsak a telefonok és számítógépek működéséhez nélkülözhetetlenek, hanem az adatközpontokhoz is, amelyek a mesterséges intelligencia rendszerek tanítását végzik. Az intézkedés hatással lehet az autóiparra, a napelemgyártásra, sőt, a chipgyártó berendezések előállítására is, korlátozva a többi ország ipari önellátási képességét.

Kína a világ ritkaföldfém-termelésének mintegy 90%-át adja, ami hatalmas stratégiai fölényt jelent számára.

Új engedélykötelezettség

Az új szabály szerint minden olyan vállalatnak, amely olyan terméket exportál, amelynek értékében legalább 0,1% a Kínából származó ritkaföldfémek aránya, külön engedélyt kell kérnie Pekingből. A szakértők szerint a technológiai cégek számára szinte lehetetlen lesz bizonyítani, hogy chipjeik vagy gyártóberendezéseik ez alatt a határérték alatt maradnak.

Ezek a ritkaföldfém anyagok és azok finomításának képessége a modern civilizáció alapjai

– mondta Dean Ball, korábbi Fehér Házi mesterségesintelligencia-tanácsadó, aki szerint a szabályozás agresszív bevezetése akár amerikai recessziót is kiválthatna. Ennek oka, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások akkora méretet öltöttek, hogy egyes elemzések szerint már most recesszióban lenne az amerikai gazdaság nélkülük.

Az Egyesült Államok és más országok százmilliárdokat fektetnek adatközpontokba, így a mesterséges intelligencia kulcsszereplővé vált a globális gazdaságban. Ha Kína képes lenne uralni a technológia ellátási láncát, azzal akár az AI-versenyben is felzárkózhatna.

Ez gazdasági értelemben a nukleáris háború megfelelője – az amerikai AI-ipar megsemmisítésének szándéka

– fogalmazott Dmitri Alperovitch, a Silverado Policy Accelerator társalapítója. Szerinte ez "zsarolási taktika" Trump és Hszi Csin-ping közelgő találkozója előtt, és

valószínűtlen, hogy Peking ténylegesen teljes mértékben életbe lépteti a szabályt.

Washington válaszlépést ígér

Trump közölte, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter és Howard Lutnick kereskedelmi miniszter dolgoznak a válaszon.

Óriási mennyiséget importálunk Kínából – lehet, hogy ezt be kell fejeznünk

– mondta az elnök.

Egy Fehér Házi tisztviselő szerint a kínai bejelentés minden előzetes egyeztetés nélkül történt, és célja a globális technológiai ellátási lánc feletti kontroll megszerzése.

Kína már korábban is felhasználta a ritkaföldfémeket tárgyalási fegyverként: az áprilisi korlátozások sokkolták a piacokat, és végül hozzájárultak a júniusi kereskedelmi fegyverszünethez.

Elemzők szerint az Egyesült Államok válaszul tovább emelheti a vámokat, szigoríthatja a kínai technológiai vállalatok ellen irányuló exportkontrollt, illetve felgyorsíthatja saját ritkaföldfém-kitermelési és -feldolgozási kapacitásainak fejlesztését.

Jelenleg az amerikai vámok a 30–50% közötti sávban mozognak a kínai importtermékekre, míg Kína átlagosan 33%-os vámot vet ki az amerikai exportra.

A kínai döntési folyamatra rálátók szerint a mostani lépés részben válasz a Washington által hozott technológiai exporttilalmakra, de főként stratégiai manőver, amellyel Hszi Csin-ping megpróbálja növelni befolyását Trump fölött.

A múlt hónapban Madridban tartott tárgyalásokon Ho Li-feng, Kína miniszterelnök-helyettese a vámok és exportkorlátozások teljes eltörlését kérte. A ritkaföldfémekre vonatkozó új szabály ennek a követelésnek a megerősítését szolgálja.

Több legyet egy csapásra

A Kína által belengetett új szabályok kiterjednek a katonai célokra is felhasználható anyagokra. A kínai minisztérium azt nyilatkozta, hogy az ilyen rendeltetésű eszközökhöz általában nem fognak engedélyt adni. Ezzel tovább bővítik az eddigi korlátozásokat, amelyek már így is világszerte nehézségeket okoztak.

A félvezetőgyártás különösen érzékeny a hasonló intézkedésekre, mivel rendkívül összetett és tőkeigényes iparág, ahol amerikai, tajvani, japán és holland cégek szorosan együttműködnek. Bár az Egyesült Államok a Trump- és Biden-adminisztráció alatt is támogatási programokat indított a hazai chipgyártás fellendítésére, ezek még gyerekcipőben járnak.

Kína pontosan tisztában van ezzel a sebezhetőséggel és úgy látszik, nem is fél kihasználni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images