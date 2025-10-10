Kína bejelentette a "gazdasági nukleáris háborút": recessziót hozhat Amerikára

A kínai Kereskedelmi Minisztérium által csütörtökön bejelentett új szabályozás lényegében a globális chipgyártás ellátási láncát célozza – vagyis a modern gazdaság szívét. A félvezetők nemcsak a telefonok és számítógépek működéséhez nélkülözhetetlenek, hanem az adatközpontokhoz is, amelyek a mesterséges intelligencia rendszerek tanítását végzik. Az intézkedés hatással lehet az autóiparra, a napelemgyártásra, sőt, a chipgyártó berendezések előállítására is, korlátozva a többi ország ipari önellátási képességét.
Kína a világ ritkaföldfém-termelésének mintegy 90%-át adja, ami hatalmas stratégiai fölényt jelent számára.
Új engedélykötelezettség
Az új szabály szerint minden olyan vállalatnak, amely olyan terméket exportál, amelynek értékében legalább 0,1% a Kínából származó ritkaföldfémek aránya, külön engedélyt kell kérnie Pekingből. A szakértők szerint a technológiai cégek számára szinte lehetetlen lesz bizonyítani, hogy chipjeik vagy gyártóberendezéseik ez alatt a határérték alatt maradnak.
Ezek a ritkaföldfém anyagok és azok finomításának képessége a modern civilizáció alapjai
– mondta Dean Ball, korábbi Fehér Házi mesterségesintelligencia-tanácsadó, aki szerint a szabályozás agresszív bevezetése akár amerikai recessziót is kiválthatna. Ennek oka, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások akkora méretet öltöttek, hogy egyes elemzések szerint már most recesszióban lenne az amerikai gazdaság nélkülük.
Az Egyesült Államok és más országok százmilliárdokat fektetnek adatközpontokba, így a mesterséges intelligencia kulcsszereplővé vált a globális gazdaságban. Ha Kína képes lenne uralni a technológia ellátási láncát, azzal akár az AI-versenyben is felzárkózhatna.
Ez gazdasági értelemben a nukleáris háború megfelelője – az amerikai AI-ipar megsemmisítésének szándéka
– fogalmazott Dmitri Alperovitch, a Silverado Policy Accelerator társalapítója. Szerinte ez "zsarolási taktika" Trump és Hszi Csin-ping közelgő találkozója előtt, és
valószínűtlen, hogy Peking ténylegesen teljes mértékben életbe lépteti a szabályt.
Washington válaszlépést ígér
Trump közölte, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter és Howard Lutnick kereskedelmi miniszter dolgoznak a válaszon.
Óriási mennyiséget importálunk Kínából – lehet, hogy ezt be kell fejeznünk
– mondta az elnök.
Egy Fehér Házi tisztviselő szerint a kínai bejelentés minden előzetes egyeztetés nélkül történt, és célja a globális technológiai ellátási lánc feletti kontroll megszerzése.
Kína már korábban is felhasználta a ritkaföldfémeket tárgyalási fegyverként: az áprilisi korlátozások sokkolták a piacokat, és végül hozzájárultak a júniusi kereskedelmi fegyverszünethez.
Elemzők szerint az Egyesült Államok válaszul tovább emelheti a vámokat, szigoríthatja a kínai technológiai vállalatok ellen irányuló exportkontrollt, illetve felgyorsíthatja saját ritkaföldfém-kitermelési és -feldolgozási kapacitásainak fejlesztését.
Jelenleg az amerikai vámok a 30–50% közötti sávban mozognak a kínai importtermékekre, míg Kína átlagosan 33%-os vámot vet ki az amerikai exportra.
A kínai döntési folyamatra rálátók szerint a mostani lépés részben válasz a Washington által hozott technológiai exporttilalmakra, de főként stratégiai manőver, amellyel Hszi Csin-ping megpróbálja növelni befolyását Trump fölött.
A múlt hónapban Madridban tartott tárgyalásokon Ho Li-feng, Kína miniszterelnök-helyettese a vámok és exportkorlátozások teljes eltörlését kérte. A ritkaföldfémekre vonatkozó új szabály ennek a követelésnek a megerősítését szolgálja.
Több legyet egy csapásra
A Kína által belengetett új szabályok kiterjednek a katonai célokra is felhasználható anyagokra. A kínai minisztérium azt nyilatkozta, hogy az ilyen rendeltetésű eszközökhöz általában nem fognak engedélyt adni. Ezzel tovább bővítik az eddigi korlátozásokat, amelyek már így is világszerte nehézségeket okoztak.
A félvezetőgyártás különösen érzékeny a hasonló intézkedésekre, mivel rendkívül összetett és tőkeigényes iparág, ahol amerikai, tajvani, japán és holland cégek szorosan együttműködnek. Bár az Egyesült Államok a Trump- és Biden-adminisztráció alatt is támogatási programokat indított a hazai chipgyártás fellendítésére, ezek még gyerekcipőben járnak.
Kína pontosan tisztában van ezzel a sebezhetőséggel és úgy látszik, nem is fél kihasználni.
