Komoly veszély leselkedik az USA-ra és Trump tehetetlen

Az amerikai gazdaság hosszú távú, strukturális sokkok sorozatával néz szembe az egyre szélsőségesebb időjárási minták következtében – figyelmeztetett a Federal Reserve volt klímakockázati vezetője.
Kevin Stiroh, aki az év elején távozott a jegybanktól, miután az jelentősen visszafogta a globális felmelegedés pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatásának monitorozására irányuló munkát, azt mondta: a bankoknak fel kell készülniük arra, hogy a klímaváltozás hatásai a mérlegeikben és eredménykimutatásaikban is megjelennek.
„A klímaváltozással kapcsolatos sokkok valószínűleg széleskörűek és tartósak lesznek, nem pedig szűk és ciklikus természetűek”
– mondta Stiroh egy interjúban. „Kétségtelenül létezik egy hosszú távú trend, különösen a fizikai kockázatok oldalán, amely hatással lehet a bankok üzleti modelljeire.”
Stiroh szerint mindezek ellenére a bankok és befektetők még nem térképezték fel megfelelően, hogyan oszlanak majd el a klímaváltozással kapcsolatos veszteségek. A veszélyeztetettek között vannak a lakástulajdonosok, a bankok, a biztosítók és a strukturált pénzügyi eszközök tulajdonosai is.
Donald Trump elnöksége alatt az Egyesült Államok felhagyott számos olyan adatpont figyelésével, amelyek segítenék a pénzügyi szektort a klímakockázatokra való felkészülésben. Az adatok hiányában a bankok és befektetők olyan módon oszthatják el tőkéjüket, amely nem tükrözi a jövőbeli veszteségek valódi mértékét, különösen az extrém időjárási eseményekhez kapcsolódóan.
„Ha bármilyen természeti katasztrófára gondolunk – legyen szó a tavalyi észak-karolinai hurrikánokról vagy a kaliforniai erdőtüzekről –, ezek hatalmas károkat okoznak” – mondta Stiroh. „De a legnehezebb kérdés az, hogy végső soron ki viseli ezeket a veszteségeket.”
Stiroh szerint annak megértése, hogyan hullámzanak végig ezek a sokkok a gazdaságon, „az egyik legfontosabb kérdés a hatékony kockázatkezelés és a jövőbeli szakpolitikai válaszok szempontjából.”
A Fed 2021-ben nevezte ki Stirohot a klímakockázati munkacsoport vezetőjévé az Igazgatótanácson belül. Azóta azonban
az amerikai jegybank jelentős lépéseket tett annak érdekében, hogy háttérbe szorítsa a globális felmelegedés pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatásainak vizsgálatát.
Az év elején a Fed feloszlatta a Stiroh által vezetett Klímafelügyeleti Bizottságot, valamint más, a témával foglalkozó belső csoportokat is.
Emellett a Fed igyekezett csökkenteni a klímakockázatok hangsúlyát a globális pénzügyi szabályozásban is
– többek között azzal, hogy sikerrel nyomást gyakorolt a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottságra, hogy enyhítse klímaprogramját. Ez a fejlemény megosztottságot eredményezett az amerikai pénzügyi felügyeletben – különösen, mivel Trump korábban „átverésnek” nevezte a klímaváltozás koncepcióját.
Van azért jó példa is: Európában
Ezzel szemben Európában a döntéshozók előírják, hogy a bankok mérjék és kezeljék a klímakockázatokat;
az Európai Központi Bank például nemrég jelezte, hogy a jelzálogportfóliók különös figyelmet igényelnek.
Frank Elderson, az EKB igazgatósági tagja október 1-jei beszédében azt mondta: „a következő öt évben az extrém időjárási események akár az eurózóna gazdasági teljesítményének 5%-át is veszélybe sodorhatják”, ami „a nagy pénzügyi válsághoz mérhető sokkot” jelentene.
Stiroh, aki nem kommentálta a Fed politikáját, úgy véli, hogy a klímával kapcsolatos kérdések „egyedi jellemzőkkel bírnak, amelyek külön figyelmet igényelnek” a bankok és felügyeletek részéről. Ugyanakkor ezek a klímával összefüggő sokkok „a kockázatok hajtóerői, nem pedig önálló kockázati kategóriák”, így „nagyon is hagyományos formákban” – például hitel-, piaci- vagy működési kockázatokban – jelenhetnek meg.
Mindez azt jelenti – tette hozzá –, hogy a jelenlegi pénzügyi kockázatkezelési módszerek valószínűleg nem lesznek elegendőek. „
A múltbeli adatok nem valószínű, hogy jó előrejelzői lesznek annak, hogyan fognak ezek a sokkok a jövőben megnyilvánulni”
– mondta. „A bankoknak valószínűleg új eszközökre, új adatokra és új szakértelemre lesz szükségük ezen kockázatok hatékony kezeléséhez.”
Az Egyesült Államokon kívül egyre több kutatás vizsgálja, hogyan befolyásolja a klímaváltozás a pénzügyi stabilitást. A Fitch Ratings tavaly figyelmeztetett, hogy a vállalati kibocsátók akár 20%-a is leminősítés kockázatának lehet kitéve a növekvő klímakockázatok miatt. A hitelminősítő szerint a fosszilis tüzelőanyag- és bányászati ágazatok – amelyeket a Trump-adminisztráció korábban kiemelten támogatott – különösen sérülékenyek.
A Swiss Re Institute becslése szerint a természeti katasztrófákhoz kapcsolódó biztosított veszteségek ma már rendszeresen meghaladják a korábbi szinteket, és az idén elérhetik a 145 milliárd dollárt.
Az intézet arra is figyelmeztetett, hogy nő az úgynevezett „csúcskár-évek” kockázata, amikor egyetlen évben akár 300 milliárd dollárnyi biztosított kár is keletkezhet.
Stiroh, aki a Fed képviseletében a Bázeli Bizottságban is dolgozott, és társelnöke volt a Klímával Összefüggő Pénzügyi Kockázatok Munkacsoportjának, továbbra is kutatja a globális felmelegedés pénzügyi hatásait. Szeptemberben csatlakozott a Resources for the Future nevű agytröszthöz vezető kutatóként, és részt vesz a Climate-related Financial and Macroeconomic Risk Initiative programban, amelyet az RFF és a Harvard Egyetem Salata Institute for Climate and Sustainability közösen működtet.
„A klímaváltozás már nem egy elvont jövőbeli aggodalom, hanem valós időben zajló jelenség” – mondta Stiroh.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Egészségügyi dolgozók, figyelem: nagy változás jön a nyugdíjfizetés szabályaiban
Ismét kaphatnak nyugdíjat az egészségügyben dolgozók.
Hatalmas robbanások rázták meg Ukrajnát – Sötétbe borult a főváros, vészhelyzet lépett életbe
Még nem ismert minden részlet.
Köszönjük, Otthon Start: kilőttek a lakásárak szeptemberben
Két hónap leforgása alatt 4,1 százalékkal drágultak a lakások.
Közeleg a kirúgási sokk és semennyire se vagyunk rá felkészülve
A Klarna vezére szerint.
Bármelyik percben kitörhet a háború: szomszédos országot bombáztak az atomhatalom vadászgépei
Robbanások rázták meg Kabult.
Már látszik, hol robbantak az árak az Otthon Start miatt
Heinrich Balázst, az Otthon Centrum értékesítési vezérigazgató-helyettesét kérdeztük.
Szijjártó Péter szerint baj, ha csak egy olajvezeték van - Mol-olaj megy Szerbiába
Nem az oroszra gondolt, hiszen olyan nekünk kettő is van.
Amerika meghúzta a vörös vonalat: ha ezt meglépik az oroszok, akkor azonnal beavatkoznak
Ezt nem nézhetik tétlenül.
A bújtatott szerencsejáték, mint üzleti modell
A "blind box", a "loot box" és a hasonló modellek ugyanarra az ösztönre építenek, mint a rulett vagy a sorsjegy: a bizonytalanság izgalmára. Az iparág... The post A bújtatott szerencsejáték
Egy tanuló akár saját jövedelem nélkül is felveheti az Otthon Start hitelt
Természetesen szülői segítség kell ebben az extrém helyzetben, hiszen valakinek el kell bírnia a kölcsön törlesztőrészletét. De a szokásos eljárással ellentétben az Otthon Start hitelnél
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Még mindig hasítanak a 3 betűs "tanácsadók"
A napokban megtalálta a szüleimet az egyik hárombetűs pénzügyi közvetítő alvállalkozója. (Ugye a "pénzügyi tanácsadók" legfőképpen ebben a formában működnek, hiszen így nem kell mini
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.