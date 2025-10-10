Komoly veszély leselkedik az USA-ra és Trump tehetetlen

Kevin Stiroh, a Federal Reserve korábbi tisztviselője arra figyelmeztet, hogy a klímaváltozás egyre súlyosabb és tartósabb pénzügyi kockázatokat hoz magával. A bankoknak és befektetőknek új eszközökre, adatokra és szakértelemre lesz szükségük, hogy kezelni tudják az extrém időjárás által okozott gazdasági veszteségeket.

Az amerikai gazdaság hosszú távú, strukturális sokkok sorozatával néz szembe az egyre szélsőségesebb időjárási minták következtében – figyelmeztetett a Federal Reserve volt klímakockázati vezetője.

Kevin Stiroh, aki az év elején távozott a jegybanktól, miután az jelentősen visszafogta a globális felmelegedés pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatásának monitorozására irányuló munkát, azt mondta: a bankoknak fel kell készülniük arra, hogy a klímaváltozás hatásai a mérlegeikben és eredménykimutatásaikban is megjelennek.

„A klímaváltozással kapcsolatos sokkok valószínűleg széleskörűek és tartósak lesznek, nem pedig szűk és ciklikus természetűek”

– mondta Stiroh egy interjúban. „Kétségtelenül létezik egy hosszú távú trend, különösen a fizikai kockázatok oldalán, amely hatással lehet a bankok üzleti modelljeire.”

Stiroh szerint mindezek ellenére a bankok és befektetők még nem térképezték fel megfelelően, hogyan oszlanak majd el a klímaváltozással kapcsolatos veszteségek. A veszélyeztetettek között vannak a lakástulajdonosok, a bankok, a biztosítók és a strukturált pénzügyi eszközök tulajdonosai is.

Donald Trump elnöksége alatt az Egyesült Államok felhagyott számos olyan adatpont figyelésével, amelyek segítenék a pénzügyi szektort a klímakockázatokra való felkészülésben. Az adatok hiányában a bankok és befektetők olyan módon oszthatják el tőkéjüket, amely nem tükrözi a jövőbeli veszteségek valódi mértékét, különösen az extrém időjárási eseményekhez kapcsolódóan.

„Ha bármilyen természeti katasztrófára gondolunk – legyen szó a tavalyi észak-karolinai hurrikánokról vagy a kaliforniai erdőtüzekről –, ezek hatalmas károkat okoznak” – mondta Stiroh. „De a legnehezebb kérdés az, hogy végső soron ki viseli ezeket a veszteségeket.”

Stiroh szerint annak megértése, hogyan hullámzanak végig ezek a sokkok a gazdaságon, „az egyik legfontosabb kérdés a hatékony kockázatkezelés és a jövőbeli szakpolitikai válaszok szempontjából.”

A Fed 2021-ben nevezte ki Stirohot a klímakockázati munkacsoport vezetőjévé az Igazgatótanácson belül. Azóta azonban

az amerikai jegybank jelentős lépéseket tett annak érdekében, hogy háttérbe szorítsa a globális felmelegedés pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatásainak vizsgálatát.

Az év elején a Fed feloszlatta a Stiroh által vezetett Klímafelügyeleti Bizottságot, valamint más, a témával foglalkozó belső csoportokat is.

Emellett a Fed igyekezett csökkenteni a klímakockázatok hangsúlyát a globális pénzügyi szabályozásban is

– többek között azzal, hogy sikerrel nyomást gyakorolt a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottságra, hogy enyhítse klímaprogramját. Ez a fejlemény megosztottságot eredményezett az amerikai pénzügyi felügyeletben – különösen, mivel Trump korábban „átverésnek” nevezte a klímaváltozás koncepcióját.

Van azért jó példa is: Európában

Ezzel szemben Európában a döntéshozók előírják, hogy a bankok mérjék és kezeljék a klímakockázatokat;

az Európai Központi Bank például nemrég jelezte, hogy a jelzálogportfóliók különös figyelmet igényelnek.

Frank Elderson, az EKB igazgatósági tagja október 1-jei beszédében azt mondta: „a következő öt évben az extrém időjárási események akár az eurózóna gazdasági teljesítményének 5%-át is veszélybe sodorhatják”, ami „a nagy pénzügyi válsághoz mérhető sokkot” jelentene.

Stiroh, aki nem kommentálta a Fed politikáját, úgy véli, hogy a klímával kapcsolatos kérdések „egyedi jellemzőkkel bírnak, amelyek külön figyelmet igényelnek” a bankok és felügyeletek részéről. Ugyanakkor ezek a klímával összefüggő sokkok „a kockázatok hajtóerői, nem pedig önálló kockázati kategóriák”, így „nagyon is hagyományos formákban” – például hitel-, piaci- vagy működési kockázatokban – jelenhetnek meg.

Mindez azt jelenti – tette hozzá –, hogy a jelenlegi pénzügyi kockázatkezelési módszerek valószínűleg nem lesznek elegendőek. „

A múltbeli adatok nem valószínű, hogy jó előrejelzői lesznek annak, hogyan fognak ezek a sokkok a jövőben megnyilvánulni”

– mondta. „A bankoknak valószínűleg új eszközökre, új adatokra és új szakértelemre lesz szükségük ezen kockázatok hatékony kezeléséhez.”

Az Egyesült Államokon kívül egyre több kutatás vizsgálja, hogyan befolyásolja a klímaváltozás a pénzügyi stabilitást. A Fitch Ratings tavaly figyelmeztetett, hogy a vállalati kibocsátók akár 20%-a is leminősítés kockázatának lehet kitéve a növekvő klímakockázatok miatt. A hitelminősítő szerint a fosszilis tüzelőanyag- és bányászati ágazatok – amelyeket a Trump-adminisztráció korábban kiemelten támogatott – különösen sérülékenyek.

A Swiss Re Institute becslése szerint a természeti katasztrófákhoz kapcsolódó biztosított veszteségek ma már rendszeresen meghaladják a korábbi szinteket, és az idén elérhetik a 145 milliárd dollárt.

Az intézet arra is figyelmeztetett, hogy nő az úgynevezett „csúcskár-évek” kockázata, amikor egyetlen évben akár 300 milliárd dollárnyi biztosított kár is keletkezhet.

Stiroh, aki a Fed képviseletében a Bázeli Bizottságban is dolgozott, és társelnöke volt a Klímával Összefüggő Pénzügyi Kockázatok Munkacsoportjának, továbbra is kutatja a globális felmelegedés pénzügyi hatásait. Szeptemberben csatlakozott a Resources for the Future nevű agytröszthöz vezető kutatóként, és részt vesz a Climate-related Financial and Macroeconomic Risk Initiative programban, amelyet az RFF és a Harvard Egyetem Salata Institute for Climate and Sustainability közösen működtet.

„A klímaváltozás már nem egy elvont jövőbeli aggodalom, hanem valós időben zajló jelenség” – mondta Stiroh.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio