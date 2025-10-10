  • Megjelenítés
Kormányzati leállás ide, vagy oda: jön az amerikai inflációs adat
Gazdaság

Kormányzati leállás ide, vagy oda: jön az amerikai inflációs adat

Portfolio
A kormányzati leállás közepette a Fehér Ház utasította a Munkaügyi Statisztikai Hivatalt (BLS), hogy hívja vissza munkatársait és időben fejezze be a szeptemberi fogyasztói árindex (CPI) jelentést, mivel az adat kulcsfontosságú a jövő évi társadalombiztosítási kifizetések kiszámításához.

A Munkaügyi Statisztikai Hivatal (Bureau of Labor Statistics, BLS) visszahívta munkatársait, hogy elkészítsék a szeptemberi fogyasztói árindex (CPI) jelentést – közölte egy, az ügyet ismerő munkaügyi minisztériumi tisztviselő.

A Fehér Ház Költségvetési Hivatala (Office of Management and Budget, OMB)

utasította az ügynökséget, hogy hívja vissza dolgozóit, és állítsák össze a jelentést, hogy az hónap végéig megjelenhessen

– mondta a tisztviselő. Az adatokat eredetileg október 15-én tervezték közzétenni, és ezek kulcsfontosságúak a jövő évi társadalombiztosítási (Social Security) juttatások nagyságának meghatározásához.

Sem a Munkaügyi Minisztérium – amely felügyeli a BLS-t –, sem az OMB, sem a Fehér Ház nem reagált azonnal a megkeresésekre.

A BLS korábban minden tevékenységét – beleértve az adatgyűjtést és a gazdasági statisztikák készítését is – felfüggesztette a kormányzati leállás miatt. A Munkaügyi Minisztérium legutóbbi vészhelyzeti terve szerint az októberre tervezett CPI-jelentés késése „hatással lehet” az életköltség-emelés (COLA) bejelentésére.

A terv azt is rögzítette, hogy a BLS ütemezett adatközlései a leállás idején nem jelennek meg, és az ügynökség honlapját sem frissítik. A BLS mintegy 2000 alkalmazottja közül a terv csak a hivatalvezetőt jelölte ki munkavégzésre a finanszírozási szünet idején.

A Társadalombiztosítási Hivatal (Social Security Administration) a harmadik negyedéves CPI-adatokat használja annak meghatározására, hogy mekkora legyen a következő évre szóló éves életköltség-korrekció (COLA). A bejelentést jellemzően közvetlenül azután teszik meg, hogy a BLS közzéteszi a szeptemberi inflációs adatokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

PR cikk

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
kosárlabda
Gazdaság
6 év után visszatér Kínába az NBA
Pénzcentrum
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility