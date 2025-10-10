Kormányzati leállás ide, vagy oda: jön az amerikai inflációs adat

A Munkaügyi Statisztikai Hivatal (Bureau of Labor Statistics, BLS) visszahívta munkatársait, hogy elkészítsék a szeptemberi fogyasztói árindex (CPI) jelentést – közölte egy, az ügyet ismerő munkaügyi minisztériumi tisztviselő.
A Fehér Ház Költségvetési Hivatala (Office of Management and Budget, OMB)
utasította az ügynökséget, hogy hívja vissza dolgozóit, és állítsák össze a jelentést, hogy az hónap végéig megjelenhessen
– mondta a tisztviselő. Az adatokat eredetileg október 15-én tervezték közzétenni, és ezek kulcsfontosságúak a jövő évi társadalombiztosítási (Social Security) juttatások nagyságának meghatározásához.
Sem a Munkaügyi Minisztérium – amely felügyeli a BLS-t –, sem az OMB, sem a Fehér Ház nem reagált azonnal a megkeresésekre.
A BLS korábban minden tevékenységét – beleértve az adatgyűjtést és a gazdasági statisztikák készítését is – felfüggesztette a kormányzati leállás miatt. A Munkaügyi Minisztérium legutóbbi vészhelyzeti terve szerint az októberre tervezett CPI-jelentés késése „hatással lehet” az életköltség-emelés (COLA) bejelentésére.
A terv azt is rögzítette, hogy a BLS ütemezett adatközlései a leállás idején nem jelennek meg, és az ügynökség honlapját sem frissítik. A BLS mintegy 2000 alkalmazottja közül a terv csak a hivatalvezetőt jelölte ki munkavégzésre a finanszírozási szünet idején.
A Társadalombiztosítási Hivatal (Social Security Administration) a harmadik negyedéves CPI-adatokat használja annak meghatározására, hogy mekkora legyen a következő évre szóló éves életköltség-korrekció (COLA). A bejelentést jellemzően közvetlenül azután teszik meg, hogy a BLS közzéteszi a szeptemberi inflációs adatokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Egészségügyi dolgozók, figyelem: nagy változás jön a nyugdíjfizetés szabályaiban
Ismét kaphatnak nyugdíjat az egészségügyben dolgozók.
Hatalmas robbanások rázták meg Ukrajnát – Sötétbe borult a főváros, vészhelyzet lépett életbe
Még nem ismert minden részlet.
Köszönjük, Otthon Start: kilőttek a lakásárak szeptemberben
Két hónap leforgása alatt 4,1 százalékkal drágultak a lakások.
Közeleg a kirúgási sokk és semennyire se vagyunk rá felkészülve
A Klarna vezére szerint.
Bármelyik percben kitörhet a háború: szomszédos országot bombáztak az atomhatalom vadászgépei
Robbanások rázták meg Kabult.
Már látszik, hol robbantak az árak az Otthon Start miatt
Heinrich Balázst, az Otthon Centrum értékesítési vezérigazgató-helyettesét kérdeztük.
Szijjártó Péter szerint baj, ha csak egy olajvezeték van - Mol-olaj megy Szerbiába
Nem az oroszra gondolt, hiszen olyan nekünk kettő is van.
Amerika meghúzta a vörös vonalat: ha ezt meglépik az oroszok, akkor azonnal beavatkoznak
Ezt nem nézhetik tétlenül.
A bújtatott szerencsejáték, mint üzleti modell
A "blind box", a "loot box" és a hasonló modellek ugyanarra az ösztönre építenek, mint a rulett vagy a sorsjegy: a bizonytalanság izgalmára. Az iparág... The post A bújtatott szerencsejáték
Egy tanuló akár saját jövedelem nélkül is felveheti az Otthon Start hitelt
Természetesen szülői segítség kell ebben az extrém helyzetben, hiszen valakinek el kell bírnia a kölcsön törlesztőrészletét. De a szokásos eljárással ellentétben az Otthon Start hitelnél
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Még mindig hasítanak a 3 betűs "tanácsadók"
A napokban megtalálta a szüleimet az egyik hárombetűs pénzügyi közvetítő alvállalkozója. (Ugye a "pénzügyi tanácsadók" legfőképpen ebben a formában működnek, hiszen így nem kell mini
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!