Kritikus helyzetben érkezik a döntés Magyarország hitelminősítéséről

Ma este, 10 óra után teszi közzé az S&P Rating a Magyarország adósbesorolásáról szóló döntését. A legutóbbi döntés alkalmával már rontottak a kilátáson, most akár rosszabb esetben le is minősíthetik a magyar adósbesorolást, aminek következtében bóvli, azaz befektetésre nem ajánlott kategóriába kerülnének a magyar államkötvények. Bár erre a kimenetelre kisebb az esély, mindenesetre egy nagyon kritikus időszakban érkezik a döntés.

Ma este az S&P Rating minősíti Magyarország szuverén adósbesorolását. A ma esti döntésnek több szempontból is kiemelt jelentősége van. Egyfelől az előző döntés alkalmával az S&P már negatívra rontotta az adósbesorolás kilátásait. A döntés indoklása az volt, hogy megnövekedett a magyar gazdaságban a stagfláció kockázata, és a parlamenti választások előtti időszakban még további költségvetési lazítás várható, ami tovább emeli a már eleve magas magyar adósságrátát.

Másfelől pedig a forint éppen a héten kapott egy nagyobb ütést, miután Nagy Márton kijelentette, hogy szerinte alacsonyabb reálkamat mellett is stabil maradna a forint. Bár egyelőre nagyjából kiheverta a hazai fizetőeszköz a hét elejei gyengülést, ha esetleg a rosszabb szkenárió valósulna meg és leminősítenék Magyarországot, az a forintnak most nagyon rosszat tenne.

Ha a mai döntés alkalmával leminősítik Magyarországot, akkor az adósbesorolás BBB- alá, azaz befektetésre nem ajánlott kategóriába kerülne. Ez a döntés pedig kellemetlenül érintené a forint árfolyamát is, éppen egy olyan helyzetben, amikor a kormány már ajánlgatja az MNB-nek a kamatcsökkentést.

Bár az elemzők szerint a leminősítésre kisebb az esély, azért teljesen elvetni nem szabad.

Az OTP, az MBH és az Equilor álláspontj azonos a kérdésre egyik sem számít leminősítésre.

Így látja a döntést az Equilor: lesznek ugyanakkor negatívumok, az áprilisi értékelésben 1,5 százalékos GDP-növekedést vártak, ezt mindenképpen csökkenteni fogják, illetve a jövő évi, 3 százalékra becsült inflációt emelheti a hitelminősítő.

Emellett az idei évre várt GDP-arányos államadósságot is emelni kell, a legutóbbi várakozás 72,6 százalékos volt.

Az S&P több pozitív és negatív feltételt szabott meg az esetleges módosításhoz, leminősítést helyezett kilátásba amennyiben a költségvetési hiány magasabb lesz a vártnál (erre van esély), a kereskedelmi háború eszkalálódik (egyelőre nem teljesült), további uniós forrásokat vonnak meg (nem teljesült), illetve amennyiben magasabb infláció, és gyengébb forintárfolyam lesz (nem teljesült). A pozitív feltételek közül egy sem teljesült, a vártnál gyorsabb költségvetési konszolidáció, egyértelműen csökkenő adósságpálya, illetve az uniós források feloldása. Összességében arra számíthatunk, hogy

változatlanul marad az osztályzat, illetve a negatív kilátás, ugyanakkor figyelmeztetést küldhet a hitelminősítő a költségvetési kockázatok miatt.

Az OTP és az MBH sem vár leminősítést este.

