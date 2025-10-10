  • Megjelenítés
Megpecsételődött a magyar nehézipar egyik legnagyobb vállalatának sorsa
Megpecsételődött a magyar nehézipar egyik legnagyobb vállalatának sorsa

Eredménytelenség miatt leállították a felszámolás alatt álló Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. értékesítési eljárását. A Fővárosi Törvényszék határozata alapján a júniusban indított folyamat véget ért, ami tovább növeli a bizonytalanságot a Dunaferr jövőjével kapcsolatban – írta a Világgazdaság.

A Capital Inkom Kft. felszámolóbiztosa megszüntette az értékesítési eljárást, mivel

az várhatóan nem vezetett volna eredményre.

A döntés hátterében az áll, hogy a Dunaferr egyben történő értékesítésére a jelenlegi piaci környezetben nem mutatkozott reális lehetőség, és nem érkezett olyan kötelező érvényű ajánlat, amely biztosította volna a hitelezői követelések kielégítését.

A bírósági végzés értelmében a felszámoló nem bocsát ki újabb ajánlattételi felhívást, így a vállalat vagyonának vagy működő egységként történő értékesítése leáll. A 2025. június 16-án közzétett részvételi felhívás érvénytelenné vált, a folyamatot hivatalosan megszüntették.

A határozat szerint a felszámolónak a Cégközlönyben megjelent dokumentumban a Capital Inkom Kft. azt rögzítette, hogy az értékesítés "várhatóan nem lesz eredményes". Ez a lap szerint arra enged következtetni, hogy nem érkezett megfelelő ajánlat, illetve nem jelentkezett olyan befektető, aki képes lett volna a vasmű működtetésének folytatására a felszámolási eljárás során.

Fontos kiemelni, hogy az értékesítési eljárás megszüntetése nem jelenti a felszámolási folyamat befejezését.

A Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. továbbra is felszámolás alatt áll, a társaság megszüntetése és a hitelezői igények rendezése folyamatban van.

A Fővárosi Törvényszék által közzétett határozat alapján a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. értékesítési eljárása hivatalosan lezárult, ami azt jelzi, hogy nincs olyan befektető, aki átvenné a vállalat működtetését. A vasmű jövője így továbbra is bizonytalan, miközben a felszámolási eljárás folytatódik, és a következő hónapokban dőlhet el a társaság megmaradt vagyonának és eszközeinek sorsa.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

