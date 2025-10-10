Néhány órán belül új fejezet nyílik Európa legforróbb politikai drámájában

Az államfő előtt kettős kihívás áll: minél tovább elhalasztani a bizalmatlansági indítvány veszélyét és a parlament feloszlatását. Lecornu, aki a politikai egyeztetéseket vezette, úgy nyilatkozott, hogy lehetséges elkerülni ezeket a forgatókönyveket. A jelenlegi válságot kiváltó 2026-os költségvetési javaslat akár már hétfőn a Minisztertanács elé kerülhet.

A Nemzetgyűlés Liot frakciójának elnöke, Laurent Panifous szerint az új kormányfő kinevezése "a következő órákban" megtörténik.

Ezt a bejelentést az Élysée-palotában tartott pártvezetői találkozó után tette, amelyen Emmanuel Macron is részt vett.

A találkozóról kizárták a Nemzeti Tömörülést (RN) és a Lázadó Franciaországot (LFI), amit az elnöki hivatal azzal indokolt, hogy ezek a pártok a parlament feloszlatását szorgalmazzák. Marine Le Pen, az RN vezetője "sajnálatos látványosságnak" nevezte a találkozót, és bírálta Macront, amiért "szőnyegkereskedők találkozóját" szervezi a választások elkerülése érdekében.

A baloldali pártok képviselői csalódottságukat fejezték ki a találkozó után. Marine Tondelier, a Zöldek vezetője közölte, hogy az új miniszterelnök "nem lesz a mi politikai táborunkból", és "döbbenetét" fejezte ki.

Olivier Faure, a Szocialista Párt első titkára nem zárta ki a jövőbeli kormány elleni bizalmatlansági indítvány lehetőségét.

Macron állítólag felvetette a nyugdíjreform bevezetésének elhalasztását 2027-ig, ami szerint a nyugdíjkorhatár 63 évre emelkedne, de a baloldali pártok a reform teljes visszavonását és baloldali vagy zöld miniszterelnök kinevezését követelték.

