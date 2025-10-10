Néhány órán belül új fejezet nyílik Európa legforróbb politikai drámájában

Az államfő előtt kettős kihívás áll: minél tovább elhalasztani a bizalmatlansági indítvány veszélyét és a parlament feloszlatását. Lecornu, aki a politikai egyeztetéseket vezette, úgy nyilatkozott, hogy lehetséges elkerülni ezeket a forgatókönyveket. A jelenlegi válságot kiváltó 2026-os költségvetési javaslat akár már hétfőn a Minisztertanács elé kerülhet.
A Nemzetgyűlés Liot frakciójának elnöke, Laurent Panifous szerint az új kormányfő kinevezése "a következő órákban" megtörténik.
Ezt a bejelentést az Élysée-palotában tartott pártvezetői találkozó után tette, amelyen Emmanuel Macron is részt vett.
A találkozóról kizárták a Nemzeti Tömörülést (RN) és a Lázadó Franciaországot (LFI), amit az elnöki hivatal azzal indokolt, hogy ezek a pártok a parlament feloszlatását szorgalmazzák. Marine Le Pen, az RN vezetője "sajnálatos látványosságnak" nevezte a találkozót, és bírálta Macront, amiért "szőnyegkereskedők találkozóját" szervezi a választások elkerülése érdekében.
A baloldali pártok képviselői csalódottságukat fejezték ki a találkozó után. Marine Tondelier, a Zöldek vezetője közölte, hogy az új miniszterelnök "nem lesz a mi politikai táborunkból", és "döbbenetét" fejezte ki.
Olivier Faure, a Szocialista Párt első titkára nem zárta ki a jövőbeli kormány elleni bizalmatlansági indítvány lehetőségét.
Macron állítólag felvetette a nyugdíjreform bevezetésének elhalasztását 2027-ig, ami szerint a nyugdíjkorhatár 63 évre emelkedne, de a baloldali pártok a reform teljes visszavonását és baloldali vagy zöld miniszterelnök kinevezését követelték.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz
Zárás előtt kaptak nagy ütést a főbb indexek.
Szépen zárta a hetet a magyar tőzsde
Emelkedtek a blue chipek.
Kitört a gazdasági nukleáris háború, Trump már a válaszcsapást tervezi
Az amerikai elnök a világgazdaságot fenyegető Kínának esett.
Megváltja-e Krasznahorkai Nobel-díja a magyar könyvpiacot?
E-könyv fronton egyelőre nem várható csoda.
Varga Mihály világos üzenetet küldött a forintról
Székelyudvarhelyen tartott beszédet az MNB elnöke.
Széles körű leépítések indultak Oroszországban: egyre több szektor zuhanása temeti maga alá a gazdaságot
Újabb nagy ipari szereplő dobta be a törölközőt.
Figyelem, leálltak az Államkincstár rendszerei, napokig nem lehet hozzáférni a pénzekhez
Hétfőn indul újra a szolgáltatás.
Továbbra is alacsony a fogyasztói bizalom az USA-ban
Magasan ragadtak az inflációs várakozások is.
Innováció a rajtvonalnál
Van egy fejlesztésed, ami már nem ötlet, de még nem piackész? Ez a felhívás arra való, hogy prototípusból termék legyen.
A műanyag nem vész el, csak átalakul, és ez óriási veszélyt jelent környezetünkre
Mikroműanyagokat találtak már magzatok placentájában, a Mariana-árok mélyén, az Everest csúcsán, sőt még az antarktiszi pingvinek szerveiben is. A műanyag ugyanis nem b
A bújtatott szerencsejáték, mint üzleti modell
A "blind box", a "loot box" és a hasonló modellek ugyanarra az ösztönre építenek, mint a rulett vagy a sorsjegy: a bizonytalanság izgalmára. Az iparág... The post A bújtatott szerencsejáték
Egy tanuló akár saját jövedelem nélkül is felveheti az Otthon Start hitelt
Természetesen szülői segítség kell ebben az extrém helyzetben, hiszen valakinek el kell bírnia a kölcsön törlesztőrészletét. De a szokásos eljárással ellentétben az Otthon Start hitelnél
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Még mindig hasítanak a 3 betűs "tanácsadók"
A napokban megtalálta a szüleimet az egyik hárombetűs pénzügyi közvetítő alvállalkozója. (Ugye a "pénzügyi tanácsadók" legfőképpen ebben a formában működnek, hiszen így nem kell mini
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!