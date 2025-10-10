  • Megjelenítés
Néhány órán belül új fejezet nyílik Európa legforróbb politikai drámájában
Néhány órán belül új fejezet nyílik Európa legforróbb politikai drámájában

Emmanuel Macron várhatóan még péntek éjjel kinevezi az új francia miniszterelnököt, miután öt napja tart a politikai bizonytalanság. A két legvalószínűbb jelölt Sébastien Lecornu újbóli kinevezése vagy Jean-Louis Borloo visszatérése. Azonban már vannak pletykák arról, hogy a baloldali pártszövetség soraiból választ új kormányfőt – számolt be a Les Echos.

Az államfő előtt kettős kihívás áll: minél tovább elhalasztani a bizalmatlansági indítvány veszélyét és a parlament feloszlatását. Lecornu, aki a politikai egyeztetéseket vezette, úgy nyilatkozott, hogy lehetséges elkerülni ezeket a forgatókönyveket. A jelenlegi válságot kiváltó 2026-os költségvetési javaslat akár már hétfőn a Minisztertanács elé kerülhet.

A Nemzetgyűlés Liot frakciójának elnöke, Laurent Panifous szerint az új kormányfő kinevezése "a következő órákban" megtörténik.

Ezt a bejelentést az Élysée-palotában tartott pártvezetői találkozó után tette, amelyen Emmanuel Macron is részt vett.

A találkozóról kizárták a Nemzeti Tömörülést (RN) és a Lázadó Franciaországot (LFI), amit az elnöki hivatal azzal indokolt, hogy ezek a pártok a parlament feloszlatását szorgalmazzák. Marine Le Pen, az RN vezetője "sajnálatos látványosságnak" nevezte a találkozót, és bírálta Macront, amiért "szőnyegkereskedők találkozóját" szervezi a választások elkerülése érdekében.

A baloldali pártok képviselői csalódottságukat fejezték ki a találkozó után. Marine Tondelier, a Zöldek vezetője közölte, hogy az új miniszterelnök "nem lesz a mi politikai táborunkból", és "döbbenetét" fejezte ki.

Olivier Faure, a Szocialista Párt első titkára nem zárta ki a jövőbeli kormány elleni bizalmatlansági indítvány lehetőségét.

Macron állítólag felvetette a nyugdíjreform bevezetésének elhalasztását 2027-ig, ami szerint a nyugdíjkorhatár 63 évre emelkedne, de a baloldali pártok a reform teljes visszavonását és baloldali vagy zöld miniszterelnök kinevezését követelték.

