Nemzetbiztonsági veszélyre hivatkozva döntött az FCC: megszűnik több népszerű eszköz forgalmazása

Brendan Carr, az Amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) elnöke pénteken egy interjúban elmondta, hogy az eltávolított termékek vagy szerepelnek az amerikai tiltólistán, vagy nem rendelkeznek a hatóság engedélyével.
Ezek között biztonsági kamerák és telefonok is találhatók olyan vállalatoktól, mint a Huawei és a ZTE.
Carr szerint a vállalatok új folyamatokat vezetnek be a jövőbeni tiltott termékek forgalmazásának megakadályozására az FCC felügyelete nyomán. "Folytatjuk erőfeszítéseinket" - nyilatkozta az elnök.
Az FCC a héten bejelentette, hogy még ebben a hónapban szavazni fog a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő kínai vállalatok távközlési berendezéseire vonatkozó korlátozások szigorításáról. A hatóság korábban már több céget - köztük a Huawei Technologies, ZTE, Hangzhou Hikvision, China Mobile és China Telecom vállalatokat - felvett az úgynevezett "Covered List"-re, amely megtiltja az FCC számára, hogy engedélyezze ezen vállalatok új berendezéseinek importját vagy értékesítését.
A testület október 28-án szavaz arról, hogy megtiltsa a listán szereplő alkatrészeket tartalmazó eszközök engedélyezését, és felhatalmazást adjon a korábban engedélyezett, listán szereplő berendezések értékesítésének megtiltására bizonyos esetekben.
Az FCC márciusban vizsgálatot indított kilenc, a listán szereplő kínai vállalat ellen, köztük a Huawei, ZTE, Hytera Communications, Dahua Technology Company, Pacifica Networks/ComNet és China Unicom (Americas) ellen.
A hatóság korábban már megtiltotta egyes kínai vállalatoknak, hogy távközlési szolgáltatásokat nyújtsanak az Egyesült Államokban nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva. Múlt hónapban az FCC eljárást indított hét, a kínai kormány tulajdonában vagy irányítása alatt álló tesztlaboratórium elismerésének visszavonására is, amerikai nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
