Órákig állnak sorban ezért a japán kincsért, megháromszorozódtak az árak

Egy órával a nyitás előtt már hosszú sor kígyózik az Uji városában lévő Nakamura Tokichi Honten teaház előtt. A várakozók – amerikaiak, görögök, kínaiak, argentinok – mind ugyanazért jöttek: egy kis fémdoboznyi japán matcháért. A készlet percek alatt elfogy, és sokan napokat töltenek a városkában, hogy hozzájussanak a "zöld aranyhoz" – tudósított a Financial Times.
A világ minden tájáról árad a kereslet a finomra őrölt zöld teapor iránt. A TikTok-barát, élénk színű ital ma már nemcsak japán teaceremóniák része, hanem a Starbucks-latték, fagylaltok és sütemények kedvelt alapanyaga is. A matcha-láz az elmúlt években robbant be:
Japán exportja 2024-ben 75%-kal nőtt, az árak pedig megháromszorozódtak 2019 óta.
Nem tudnak lépést tartani a japánok
A keresletnövekedés azonban nehezen talál kínálati oldali választ. Japán farmerei elöregedtek – az átlagéletkor 69 év –, a fiatalok alig vállalják a nehéz, lassan megtérülő munkát. A hazai zöldtea-fogyasztás az 1980-as évek óta visszaesőben van, és ez a termelésen is meglátszik: míg 2008-ban a szigetország még 96 ezer tonna zöldteát állított elő, addig ez a szám tavalyra 74 ezer tonnára mérséklődött, ami 23 százalékos mínuszt jelent.
A kormány most gépesítéssel és földösszevonásokkal próbálja növelni a termelést, de a domborzat, a munkaerőhiány és az ötéves termesztési ciklus miatt a folyamat lassú. Egyre több gazda tér át a tencha nevű tealevél termesztésére – ebből készül a matcha –, de ez sem elég a világ étvágyának kielégítésére.
Mi az a matcha?
A matcha egy japán eredetű, porított zöld tea, amelyet különleges módon termesztenek és dolgoznak fel: nemcsak lefőzik, hanem az egész levelet por formájában fogyasztják. Így intenzívebb ízű és egészséghatású, mint a hagyományos zöld teák. A matcha a Camellia Sinensis növény legfiatalabb leveleiből készül, és a szedés előtt körülbelül három–négy héttel árnyékolják a teaföldeket, hogy kevesebb napfényt kapjanak. Ez fokozza a klorofilltartalmat, ami a jellegzetes zöld színt adja, és növeli az L-theanin nevű aminosavat, amely nyugtató, koncentrációt segítő hatással bír.
A feldolgozás során a leveleket először gőzölik, hogy megállítsák az oxidációt, majd szárítják és eltávolítják az ereket, hogy csak a legfinomabb részek maradjanak meg. Végül hagyományos gránitmalmokban őrlik nagyon finom porrá, amely a matcha jellegzetes állagát és élénk színét adja. Egy teaültetvény "felnevelése" legalább 5 évet vesz igénybe.
Manapság a matchát nemcsak teaként fogyasztják: népszerű matcha latte, sütemények, fagylaltok és turmixok alapanyagaként is, sőt néha koktélokban is megjelenik.
Kína árnyéka
A kínai termelők már megjelentek a színen. Hatalmas földterületeikkel és olcsó munkaerejükkel könnyen felfuttathatják a termelést, és egyre agresszívebben lépnek be a nemzetközi piacra – akár mesterséges színezéssel is próbálják a japán matcha árnyalatát utánozni.
A japán exportőrök aggódnak, hogy a minőségi különbség elmosódik, és a matcha név elveszíti prémium jellegét. "Attól tartok, hogy a mennyiség növelésének rohamában mindent matchává fognak alakítani” – mondta egy nagykereskedő.
Ha ez megtörténik, azzal mi magunk rontjuk le azt a minőségi színvonalat, amelyről Japánt ismerik. Ha a minőség egyszer leesik, más országok is képesek lesznek hasonlót előállítani
– mondta egy nagykereskedő.
A tradíció és a profit ütközése
A gyors növekedés vágya éles ellentétben áll a japán teakultúra alapelveivel: a türelemmel, kézművességgel és tökéletességre törekvéssel. Egy fiatal farmert, Jiro Katahirát például már világszerte keresik a vevők, de ő inkább korlátozza a termelést. "Minél többet csinálsz, annál jobban romlik a minőség. A matcha nem csupán termék – művészet" – mondja.
Japán tehát válaszút előtt áll:
követi a globális matcha-lázat, vagy megőrzi azt a finomságot és hagyományt, amiért a világ eredetileg beleszeretett ebbe a zöld porba.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Újabb országban alapít bankot a Revolut
Megszerezték az engedély.
Hamarosan Skyranger 35-ösökkel vadászhatnak orosz drónokra: ezzel nagyot erősödik Ukrajna
Percenként 1000 lövés leadására képesek.
Vitézy Dávid szerint súlyos problémák vannak az Újpest újonnan épülő stadionjával
Várostervezési hibákról beszél a szakember.
Kritikus helyzetben érkezik a döntés Magyarország hitelminősítéséről
Este érkezik az S&P Rating döntése.
Kihirdették a béke-Nobel-díj idei győztesét – Nem ezt a döntést várta Donald Trump
Nem az amerikai elnök kapta meg.
Lesújtó jelentés érkezett: minden harmadik orvos és ápoló depressziós Európában
Ez ötszöröse a lakossági aránynak.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút.
Fókuszban a finanszírozás, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram - Szekszárdra érkezik az őszi kkv-rendezvénysorozat
Október 16. Helyszín: Szekszárd Tudásközpont
Innováció a rajtvonalnál
Van egy fejlesztésed, ami már nem ötlet, de még nem piackész? Ez a felhívás arra való, hogy prototípusból termék legyen.
A műanyag nem vész el, csak átalakul, és ez óriási veszélyt jelent környezetünkre
Mikroműanyagokat találtak már magzatok placentájában, a Mariana-árok mélyén, az Everest csúcsán, sőt még az antarktiszi pingvinek szerveiben is. A műanyag ugyanis nem b
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
A bújtatott szerencsejáték, mint üzleti modell
A "blind box", a "loot box" és a hasonló modellek ugyanarra az ösztönre építenek, mint a rulett vagy a sorsjegy: a bizonytalanság izgalmára. Az iparág... The post A bújtatott szerencsejáték
Egy tanuló akár saját jövedelem nélkül is felveheti az Otthon Start hitelt
Természetesen szülői segítség kell ebben az extrém helyzetben, hiszen valakinek el kell bírnia a kölcsön törlesztőrészletét. De a szokásos eljárással ellentétben az Otthon Start hitelnél
Még mindig hasítanak a 3 betűs "tanácsadók"
A napokban megtalálta a szüleimet az egyik hárombetűs pénzügyi közvetítő alvállalkozója. (Ugye a "pénzügyi tanácsadók" legfőképpen ebben a formában működnek, hiszen így nem kell mini
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.