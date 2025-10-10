Orbán Viktor: sokan ki vannak éhezve a 3%-os hitelre

Nobel-díj Krasznahorkai Lászlónak
Krasznahorkai László tegnap odaítélt Nobel-díját tegnap meg is ünnepelte Orbán a saját elmondása szerint.
Óriási dolog, hogy egy hazánkfia Nobel-díjat kapott, gratulálunk hozzá.
- mondta. Szerinte egy olyan ország, mint a miénk, folyamatosan teljesítménykényszer alatt van. Mi azért vagyunk a világon, mert tehetségesek és szorgalmasak vagyunk. Azt szoktuk mondani, a magyarok többet adtak az emberiségnek, mint amit kaptak - jelentette ki.
Turizmus
A magyar vendégforgalom átlépte a 15 millió főt. Ennek kapcsán megjegyezte:
a turizmusban dolgozóknak elismerésem, ez egy nehéz szakma, nincs munkaidő, szezonban éjjel-nappal nyomni kell. A hotelekben, éttermekben dolgozó emberek szép munkát végeznek
A témáról részletesen itt írtunk:
Kórházak kérdése
Orbán szerint a megyei kórházakat erősíteni kell, 18 erős megyei kórházra van szükség.
Fix 3%-os hitel vállalatoknak
A magyar gazdaságpolitika mágikus száma a 3-as: elindították az Otthon Start Hitelt, most pedig a 3%-os vállalkozói hitelt is - jegyezte meg a kormányfő. "A kereskedelmi és iparkamarának sokat köszönhetünk, a részletszabályok kidolgozásában sokat segítettek" - mondta Orbán.
Elmondta, a vállalkozók képviselői is kellenek ahhoz, hogy a hitelkonstrukció működjön. 150 millió forint a hitel felső határa, Orbán szerint
sokan ki vannak éhezve már egy 3%-os kiszámítható hitelre, ez komoly lökést adhat a kkv-knak.
A magyarok többsége kkv-ban dolgozik, aki nem munkavállaló. A nagyok tudnak külföldi olcsó hitelt szerezni, euróban, ők nem szorulnak hitelezési segítségre. A magyarok viszont nem, ezért kell rájuk gondolnia a kormánynak Orbán szerint.
Az egykulcsos adórendszerről Orbán elmondta, a kormány ebben hisz:
aki tízszer többet keres, fizessen tízszer több adót, akkor kvittek vagyunk.
Kolozsvárról jelentkezik be Orbán
Orbán Viktor miniszterelnök ma Kolozsvárról, Erdélyből jelentkezett be, az RMDSZ (Romániai Magyar Demokrata Szövetség) kongresszusán vesz részt a kormányfő. A külhoni magyarok szervezetének kongresszusán a román miniszterelnök is részt vesz ma. A két ország történelme, viszonya Orbán szerint bonyolult.
Nem természetszerű a magyarok és a románok békés együttműködése, ez döntés kérdése
- mondja Orbán.
Magyarország békében szeretne élni a szomszédjával, és Orbán szerint a román miniszterelnök is ezt szeretné. A magyarok önérdeke, hogy román gazdasága sikeres legyen, egy sikeres Romániában vagyunk érdekeltek. Itt szerinte komoly küzdelem zajlik, hogy a gazdaságot helyreállítsák.
Hamarosan élőben beszél Orbán Viktor
Részletek hamarosan.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher
Oroszország elvesztette a légierő egyik legfontosabb vadászgépét
Kulcsfontosságú a légvédelemben.
Mutatjuk, mit tett az árrésstop a magyarok kedvenc vasárnapi húsaival
A mellét, a szárnyát vagy a combját?
Odacsaptak a kormány asztalára a költségvetés elcsúszása miatt
Véleményt mondott a Költségvetési Tanács az idei büdzséről.
Rendkívüli lépés: az USA azonnal kimenti Argentínát
Megmenekülhet a válságos helyzetbe került ország.
Történelmi fordulat jöhet a jegybanki tartalékokban, kulcsszerepet kaphat az arany és a bitcoin
Hátrébb szorulhat a dollár.
Történelmi siker Donald Trumptól: lehet, hogy tényleg sikerült lezárni egy nagyon régóta húzódó háborút
Az elnök személyesen is ott lesz az aláíráson.
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Milliók múlhatnak rajta, hogy melyik nyugdíjmegtakarítást választod
Már jó ideje halogatod a nyugdíjmegtakarítást? Mindig nekikezdesz aztán összezavarodsz a sok infótól? Ennek súlyos költségei vannak, de van egy jó hírünk. Itt kiderítheted, hogy mennyi á
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.