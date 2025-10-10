Orbán Viktor: sokan ki vannak éhezve a 3%-os hitelre

A magyar gazdaságpolitika mágikus száma a 3-as: elindították az Otthon Start Hitelt, most pedig a 3%-os vállalkozói hitelt is - jegyezte meg a kormányfő. "A kereskedelmi és iparkamarának sokat köszönhetünk, a részletszabályok kidolgozásában sokat segítettek" - mondta Orbán.

Elmondta, a vállalkozók képviselői is kellenek ahhoz, hogy a hitelkonstrukció működjön. 150 millió forint a hitel felső határa, Orbán szerint

sokan ki vannak éhezve már egy 3%-os kiszámítható hitelre, ez komoly lökést adhat a kkv-knak.

A magyarok többsége kkv-ban dolgozik, aki nem munkavállaló. A nagyok tudnak külföldi olcsó hitelt szerezni, euróban, ők nem szorulnak hitelezési segítségre. A magyarok viszont nem, ezért kell rájuk gondolnia a kormánynak Orbán szerint.

Az egykulcsos adórendszerről Orbán elmondta, a kormány ebben hisz:

aki tízszer többet keres, fizessen tízszer több adót, akkor kvittek vagyunk.