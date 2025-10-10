  • Megjelenítés
Orbán Viktor: sokan ki vannak éhezve a 3%-os hitelre
Gazdaság

Orbán Viktor: sokan ki vannak éhezve a 3%-os hitelre

Portfolio
Orbán Viktor kormányfő a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában ad interjút a szokásos, péntek reggeli fél nyolcas időponttól. A beszélgetés fontosabb részleteiről ebben a cikkünkben számolunk be.
Nobel-díj Krasznahorkai Lászlónak

Krasznahorkai László tegnap odaítélt Nobel-díját tegnap meg is ünnepelte Orbán a saját elmondása szerint.

Óriási dolog, hogy egy hazánkfia Nobel-díjat kapott, gratulálunk hozzá.

- mondta. Szerinte egy olyan ország, mint a miénk, folyamatosan teljesítménykényszer alatt van. Mi azért vagyunk a világon, mert tehetségesek és szorgalmasak vagyunk. Azt szoktuk mondani, a magyarok többet adtak az emberiségnek, mint amit kaptak - jelentette ki.

Turizmus

A magyar vendégforgalom átlépte a 15 millió főt. Ennek kapcsán megjegyezte:

a turizmusban dolgozóknak elismerésem, ez egy nehéz szakma, nincs munkaidő, szezonban éjjel-nappal nyomni kell. A hotelekben, éttermekben dolgozó emberek szép munkát végeznek

Kórházak kérdése

Orbán szerint a megyei kórházakat erősíteni kell, 18 erős megyei kórházra van szükség.

Fix 3%-os hitel vállalatoknak

A magyar gazdaságpolitika mágikus száma a 3-as: elindították az Otthon Start Hitelt, most pedig a 3%-os vállalkozói hitelt is - jegyezte meg a kormányfő. "A kereskedelmi és iparkamarának sokat köszönhetünk, a részletszabályok kidolgozásában sokat segítettek" - mondta Orbán.

Elmondta, a vállalkozók képviselői is kellenek ahhoz, hogy a hitelkonstrukció működjön. 150 millió forint a hitel felső határa, Orbán szerint

sokan ki vannak éhezve már egy 3%-os kiszámítható hitelre, ez komoly lökést adhat a kkv-knak.

A magyarok többsége kkv-ban dolgozik, aki nem munkavállaló. A nagyok tudnak külföldi olcsó hitelt szerezni, euróban, ők nem szorulnak hitelezési segítségre. A magyarok viszont nem, ezért kell rájuk gondolnia a kormánynak Orbán szerint.

Az egykulcsos adórendszerről Orbán elmondta, a kormány ebben hisz:

aki tízszer többet keres, fizessen tízszer több adót, akkor kvittek vagyunk.

Kolozsvárról jelentkezik be Orbán

Orbán Viktor miniszterelnök ma Kolozsvárról, Erdélyből jelentkezett be, az RMDSZ (Romániai Magyar Demokrata Szövetség) kongresszusán vesz részt a kormányfő. A külhoni magyarok szervezetének kongresszusán a román miniszterelnök is részt vesz ma. A két ország történelme, viszonya Orbán szerint bonyolult.

Nem természetszerű a magyarok és a románok békés együttműködése, ez döntés kérdése

- mondja Orbán.

Magyarország békében szeretne élni a szomszédjával, és Orbán szerint a román miniszterelnök is ezt szeretné. A magyarok önérdeke, hogy román gazdasága sikeres legyen, egy sikeres Romániában vagyunk érdekeltek. Itt szerinte komoly küzdelem zajlik, hogy a gazdaságot helyreállítsák.

Hamarosan élőben beszél Orbán Viktor

Részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher

