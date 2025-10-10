Széles körű leépítések indultak Oroszországban: egyre több szektor zuhanása temeti maga alá a gazdaságot

Az Uralvagonzavod pénteken közölte az orosz médiával, hogy a vasúti kocsik piacán tapasztalható átmeneti ingadozások ellenére a vállalat működése stabil marad a diverzifikált termelésnek köszönhetően.
Ennek ellenére négynapos munkahetet vezetnek be, ami a dolgozók fizetéscsökkentésével is jár. A cég nem részletezte, hány alkalmazottat érint az intézkedés.
Ahogy arról beszámoltunk már, egyre több a hadiiparban, a bányászati szektorban és a nehéziparban érintett szereplő kényszerül leépítésekre, vagy műszakszám-csökkentésekre.
Így a lépés egy szélesebb tendencia része, a hadigazdaság lassulása, a belföldi kereslet stagnálása és az export csökkenése miatt.
Az Uralvagonzavod az állami tulajdonú Rostec konglomerátum része. A Reuters megkeresésére nem reagált a munkaidő-változtatással kapcsolatban.
A vasúti szektor, amelyre az állami bányászati és olajipari vállalatok erősen támaszkodnak, idén zsugorodott: a vasúti árufuvarozás volumene Oroszországban 6,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, és január-szeptember között 830,2 millió metrikus tonnára esett vissza.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
