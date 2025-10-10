  • Megjelenítés
Szijjártó Péter szerint baj, ha csak egy olajvezeték van - Mol-olaj megy Szerbiába
Gazdaság

Szijjártó Péter szerint baj, ha csak egy olajvezeték van - Mol-olaj megy Szerbiába

MTI
|
Portfolio
Szerbia példája jól mutatja, hogy óriási problémákat okozhat, ha egy ország egyetlen kőolajvezetéktől függ, főleg, hogyha az Horvátországból érkezik - közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter segítséget ígért a szerb kőolajellátásban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető azt a hírt kommentálta, miszerint a horvátországi JANAF kőolajvezeték-üzemeltető a kőolajszállítás leállítását jelentette be Szerbiába, miután a NIS szerb kőolajvállalat amerikai szankciók hatálya alá került.

Világosan látszik, hogy micsoda problémákat okozhat az, hogyha egy ország kőolajellátása egyetlen, Horvátországból érkező vezetéknek van kitéve

- mondta. "Na, ezt a helyzetet kell Magyarországon elkerülni. Azt a helyzetet kell elkerülni, hogy mi is egyetlen kőolajvezetéktől, ráadásul egy Horvátországból jövő kőolajvezetéktől függjünk" - tette hozzá. Szijjártó Péter rámutatott, hogy jelenleg Magyarországra két vezetéken jön kőolaj, és hazánk alapvető érdekeivel lenne ellentétes, ha ebből a kettőből csak egy maradna.

"Természetesen szerb barátaink mellett állunk, folyamatos kapcsolatban vagyunk, s mivel a Mol a régió legnagyobb energiavállalataként fontos szerepet játszik a kőolajellátásban és az üzemanyag-ellátásban Szerbiában, természetesen a szerb barátaink számíthatnak a Mol növekedő szállítására is" - húzta alá. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Mol szállításai sem tudják pótolni teljes egészében a Horvátországból kieső mennyiséget. "Ezért még egyszer nagyon fontos tanulságként mindenki vésse az eszébe: nagyon komoly veszélyeket rejteget az a helyzet, ha egy ország egyetlen kőolajvezetéktől függ, főleg, hogyha az Horvátországból érkezik" - összegzett.

Aleksandar Vucic szerb elnök tegnapi televíziós beszédében közölte, hogy a szállítások leállása miatt a NIS finomító, amely Szerbia olajtermékeinek, köztük a benzinnek és a repülőgép-üzemanyagnak a nagy részét biztosítja,

november 1. után nehezen tud majd működni.

Hozzátette, hogy a tárolók telítettek, és a meglévő készletek az év végéig elegendőek lehetnek az ország ellátására.

Kapcsolódó cikkünk

Nincs tovább: Amerika lesújt Szerbiára, élesedtek a szankciók

Brüsszel bejelentette: nincs mese, le kell válnia Magyarországnak az orosz energiahordozókról

Nincs több időhúzás, élesedtek az amerikai szankciók az orosz olajra - Mi lesz a megoldás?

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

PR cikk

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
D_MTI20250704001 (3)
Gazdaság
Orbán Viktor: sokan ki vannak éhezve a 3%-os hitelre
Pénzcentrum
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility