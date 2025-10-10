  • Megjelenítés
Továbbra is alacsony a fogyasztói bizalom az USA-ban
Gazdaság

Továbbra is alacsony a fogyasztói bizalom az USA-ban

Portfolio
Nem változott érdemben az amerikai fogyasztói bizalom az előző hónaphoz képest, továbbra is alacsony szinten ragadt. Eközben az inflációs várakozások is a kelleténél magasabb szinten stabilizálódtak.

A Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe az előző havi 55,1 pontról 55 pontra változott (várakozás: 54,2 pont). Ezen belül a jelenlegi helzet megítélése 60,4 pontról 61 pontra javult, míg a jövőbeli helyzet megítélése 51,7 pontról 51,2 pontra változott.

Az 1 éves inflációs várakozás 4,7%-ról 4,6%-ra csökkent, míg az 5 éves inflációs várakozás maradt 3,7%.

Összességében a fogyasztói bizalom továbbra is nagyon alacsony és az inflációs várakozások sem csökkentek érdemben. Ez nem egy jó adathalmaz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

