Varga Mihály világos üzenetet küldött a forintról

Varga Mihály a Székelyudvarhelyen tartott beszédében megerősítette, hogy az árfolyam stabilitása kulcsfontosságú az inflációs várakozások szempontjából. Fontos megjegyezni, hogy kedden a Portfolio konferenciáján Nagy Márton lényegében a kamatcsökkentés mellett érvelt. Ez alapján viszont úgy tűnik, hogy az MNB szerint továbbra sem szabad kockáztatni a forint stabilitását.

Varga Mihály a Romániai Magyar Közgazdász Társaság 34. Vándorgyűlésén, Székelyudvarhelyen tartott előadást. Ebben elmondta, hogy a magyar tapasztalatok szerint a magas infláció letörése a nemzetgazdaság szempontjából is kulcsfontosságú, mivel

az infláció alacsonyabb gazdasági növekedést, lassabb felzárkózást okoz, ami az egész kelet-közép-európai régiót érintő probléma.

Látható, hogy a múlt évhez képest a világ számos országában megrekedt a dezinflációs folyamat, ráadásul a gazdasági növekedés is lassul, vagy több országban stagnál – fejtette ki a jegybankelnök. Emellett a bizonytalanságok között a politikai turbulenciák is megjelennek, amelyek gátolják, hogy fontos és szükséges programokat gyorsan és hatékonyan hajtsanak végre az országok – tette hozzá. Varga Mihály leszögezte: a Magyar Nemzeti Bank az árstabilitás elérésére, illetve fenntartására fókuszál. Mint mondta: az inflációs célok fenntartható elérésének egyik kulcseleme az inflációs várakozások horgonyzása.

A jelenlegi gazdasági helyzetben a devizapiac stabilitásának fenntartása kulcsfontosságú az inflációs várakozások mérséklésében.

A jegybankelnök rámutatott: a jegybankok minden esetben a következetes monetáris politikával tudják elérni az inflációs várakozások horgonyzását, ezáltal magát az inflációs célt. A központi bankok mindezek révén hozzájárulhatnak a háztartások és a vállalatok óvatosságának oldódásához, illetve erősíthetik a gazdasági környezet kiszámíthatóságát, a fogyasztási és beruházási döntések tervezhetőségét. A jegybankelnök előadásában kitért a mesterséges intelligencia használatára is, amely a jegybankok kezében is növelheti a hatékonyságot. Mint mondta: a digitalizáció ezen új hulláma a termelékenység-növekedés motorja lesz a jövőben, emiatt pedig kulcskérdés, hogy megfelelő ütemben tudunk-e alkalmazkodni hozzá.

Nem előzmény nélküliek Varga Mihály szavai

Nagy port kavart, hogy a Portfolio konferenciáján Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter elmondta, hogy a forint stabilitása alacsonyabb reálkamat mellett is elérhető. A hír hatására nagyot gyengült a forint. Az azóta eltelt időben viszont több jegybanki döntéshozó is amellett érvelt, hogy a forint stabilitása a monetáris politika legfontosabb tényezője. Most ugyanezt erősítette meg Varga Mihály is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images