Vitézy Dávid szerint súlyos problémák vannak az Újpest újonnan épülő stadionjával
Vitézy Dávid szerint súlyos problémák vannak az Újpest újonnan épülő stadionjával

Portfolio
A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítaná az Újpest FC Labdarúgó Stadion építését, azonban Vitézy Dávid szerint a tervezett létesítmény megfelelő közlekedési fejlesztések nélkül valósulna meg, ami súlyos várostervezési hibának minősül - számolt be a Telex.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium csütörtökön közzétett tervezete szerint

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítanák az új újpesti stadion megépítését.

A kormányzati portálon megjelent dokumentum alapján a beruházás különleges eljárásrend alá kerülne.

Vitézy Dávid közlekedési szakember közösségi oldalán fejezte ki aggályait a tervekkel kapcsolatban.

Ez nemcsak megdöbbentő, hanem várostervezési szempontból is súlyos hiba. Európában vagy Ázsia fejlett részein egy ekkora forgalomvonzó létesítményt kizárólag nagy kapacitású, kötöttpályás közlekedési hálózat mellé engedélyeznének – hiszen egy 18-22 ezres stadion működése, különösen késő esti mérkőzések idején, hatalmas egyszerre jelentkező közlekedési terhelést okoz

– fogalmaz Vitézy.

A rendelet-tervezet előírásai szerint a stadionnál minden 45 férőhelyre egy parkolóhelyet kell létesíteni, ami mindössze 400-500 parkolóhelyet jelentene a több tízezres látogatói forgalom kiszolgálására. Bár a Rákospalota–Újpest vasútállomás 15 perces sétával elérhető a helyszíntől, Vitézy szerint ez az állomás jelenlegi állapotában alkalmatlan a mérkőzések utáni tömeg biztonságos kezelésére.

Az állomás teljes felújítására a kész tervek már régóta megvannak, de Lázár János három éve ezt a projektet is leállította

– írta bejegyzésében a szakember, aki fényképet is közzétett az állomás jelenlegi állapotáról, szemléltetve, hogy a szűk peronok nem alkalmasak több ezer szurkoló egyidejű fogadására.

Az MLSZ adatai szerint az Újpest hazai mérkőzéseinek látogatottsága folyamatosan növekszik: míg két évvel ezelőtt átlagosan 5000 néző volt jelen, a tavalyi szezonban már 6000, az idei szezonban pedig 7000 szurkoló látogatott ki a csapat meccseire. A legutóbbi hazai találkozón a hivatalos adatok szerint 4400 néző volt jelen.

Címlapkép forrása: Portfolio

