Fontos üzenetet küldött a francia miniszterlnök
Fontos üzenetet küldött a francia miniszterlnök

Lecornu miniszterelnök szerint a következő francia kormánynak tükröznie kell a Nemzetgyűlés összetételét, miközben nem válhat pártérdekek foglyává.

Sebastien Lecornu francia miniszterelnök szombaton, újbóli kinevezése után jelentette ki, hogy

az új kormánynak a parlament valóságát kell tükröznie, ugyanakkor nem válhat pártérdekek foglyává.

A miniszterelnök a párizsi agglomerációban található L'Hay-les-Roses-ban tett rendőrségi látogatását követően nyilatkozott újságíróknak.

A francia nyugdíjreform esetleges felfüggesztésével kapcsolatos kérdésre válaszolva Lecornu hangsúlyozta, hogy

Minden vita lehetséges, amennyiben realisztikus alapokon nyugszik"

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

