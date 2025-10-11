Történelmi leépítés kezdődött az Egyesült Államokban

Donald Trump elnök több ezer szövetségi alkalmazott elbocsátását rendelte el a kormányzati leállás közepette, amit a demokratáknak tulajdonított, miközben a kormányzat különböző szerveinél már megkezdődtek az elbocsátások.

A leépítések már folyamatban vannak a Pénzügyminisztériumban, az amerikai egészségügyi hivatalban, az adóhivatalnál (IRS), valamint az oktatási, kereskedelmi és belbiztonsági minisztériumok kiberbiztonsági részlegénél.

Az elbocsátások teljes mértéke egyelőre nem ismert, de már korábban is mintegy 300 000 szövetségi alkalmazott távozását tervezték idén Trump korábbi leépítési kampánya részeként.

Ők kezdték ezt az egészet"

- nyilatkozta Trump az Ovális Irodában tartott eseményen, az elbocsátásokat "demokrata-orientáltnak" nevezve, annak ellenére, hogy a republikánusok többségben vannak a Kongresszus mindkét házában, de a Szenátusban a kormányzat finanszírozásához demokrata szavazatokra is szükség van.

Az Igazságügyi Minisztérium bírósági beadványa szerint több mint 4200 szövetségi alkalmazott kapott elbocsátó levelet hét ügynökségnél, köztük több mint 1400-an a Pénzügyminisztériumban és legalább 1100-an az Egészségügyi és Humánszolgáltatási Minisztériumban.

A demokraták szerint nem fognak engedni Trump nyomásgyakorlásának:

Amíg a republikánusok nem veszik komolyan, addig ez az ő felelősségük - minden elvesztett munkahely, minden sérült család, minden megcsonkított szolgáltatás az ő döntéseik következménye"

- mondta Chuck Schumer, a szenátusi demokraták vezetője.

A szövetségi dolgozókat képviselő szakszervezetek pert indítottak az elbocsátások leállítására, arra hivatkozva, hogy azok törvénytelenek kormányzati leállás idején.

Az ügyben október 15-én tart meghallgatást egy szövetségi bíró.

Russell Vought, a Fehér Ház költségvetési igazgatója közösségi médiában jelentette be, hogy megkezdődtek a létszámcsökkentések. A bejelentés ugyanazon a napon történt, amikor sok szövetségi alkalmazott csökkentett fizetést kapott, amely nem tartalmazta a leállás kezdete óta eltelt napokra járó bért.

Az Egészségügyi és Humánszolgáltatási Minisztérium több részlegének alkalmazottai is kaptak elbocsátó értesítéseket. A 78 000 fős ügynökség munkatársai járványkitöréseket figyelnek, orvosi kutatásokat finanszíroznak és számos egyéb egészségügyi feladatot látnak el.

Az elbocsátások elsősorban azokat a dolgozókat érintik, akiket már korábban is arra utasítottak, hogy ne jelentkezzenek munkára. A kormányzati leállás miatt a nemzet 2 millió aktív szolgálatban lévő katonája teljesen kimaradhat az október 15-i fizetésből, ha a leállást addig nem oldják meg.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images