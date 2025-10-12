Amerika már ott tart, hogy vámokból fizetné a katonáit

Az alelnök a Fox News hírtelevízió vasárnapi politikai magazinjának adott interjúban kifejtette, hogy miután október eleje óta a szövetségi kormánynak nincs elfogadott költségvetése, "
nem konvencionális
eszközöket kell keresni arra, hogy legalább a katonák bérét fizetni tudják, és a rászoruló családok is megkapják az élelmiszersegélyeket.
Az eszközök között említette az államkincstárban felhalmozódott - vámokból származó - bevételek mellett a takarékossági intézkedéseket, amelyek révén az előtérbe helyezett kifizetéseket meg tudják valósítani.
A republikánus alelnök egyben megerősítette, hogy az elhúzódó kormányzati leállás további szövetségi dolgozók munkahelyeinek megszűnésével jár majd, amit "fájdalmas lefaragásnak" nevezett, hozzátéve, hogy a "demokraták nem hagynak más választást".
J.D. Vance a kormányzati intézmények jó részének leállásáért a Demokrata Pártot tette felelőssé, amely - az alelnök szavai szerint - ragaszkodik a szociális alapú egészségügyi ellátás fenntartásához az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodók számára.
Az amerikai kongresszus október 1-jéig nem tudta elfogadni a kormányzati intézmények működését finanszírozó költségvetési törvényeket, és az átmeneti büdzséről sem sikerült megállapodnia, így a szövetségi intézmények jó része nem működik, alkalmazottaik nem kapnak fizetést.
Az átmeneti költségvetésről, amely november 21-ig biztosítaná a finanszírozást, a szenátus több szavazást tartott október eleje óta, de egyik alkalommal sem volt elegendő demokrata szenátor, aki a republikánusokhoz csatlakozva a minősített többséget igénylő jogszabályra szavazott volna.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
