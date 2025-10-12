Egy egész iparágat állíthat le Kína legújabb döntése - Peking is megszólalt az ügyben

A kínai kereskedelmi minisztérium vasárnap közleményben védte meg a ritkaföldfémekre és kapcsolódó termékekre vonatkozó exportellenőrzési intézkedéseket, melyek szerinte jogszerűek – jelentette a kínai állami média.

A minisztériumi közlemény szerint Kína felelős nagyhatalomként jogszabályok alapján alkalmaz exportellenőrzést bizonyos termékekre.

Az ellenőrzések nem jelentenek exporttilalmat, és a megfelelő kérelmek esetén az engedélyezés továbbra is biztosított lesz

- áll a közleményben.

A minisztérium szóvivője hozzátette, hogy az intézkedések bevezetése előtt Kína már értesítette az érintett országokat és térségeket kétoldalú exportellenőrzési párbeszéd keretében.

"Peking kész együttműködni a nemzetközi közösséggel az exportellenőrzési párbeszéd és tapasztalatcsere fokozása érdekében, a globális ipari és ellátási láncok biztonságának és stabilitásának megőrzése céljából" - fogalmazott.

Peking csütörtökön jelentette be, hogy szigorítja a ritkaföldfémek és azok feldolgozásához kapcsolódó technológiák exportját, melyre reagálva Donald Trump amerikai elnök szombaton a már meglévő 30 százalékos vám fölött további 100 százalékos vámot vetett ki minden kínai árura.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images