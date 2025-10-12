  • Megjelenítés
Egy egész iparágat állíthat le Kína legújabb döntése - Peking is megszólalt az ügyben
Gazdaság

Egy egész iparágat állíthat le Kína legújabb döntése - Peking is megszólalt az ügyben

MTI
A kínai kereskedelmi minisztérium vasárnap közleményben védte meg a ritkaföldfémekre és kapcsolódó termékekre vonatkozó exportellenőrzési intézkedéseket, melyek szerinte jogszerűek – jelentette a kínai állami média.

A minisztériumi közlemény szerint Kína felelős nagyhatalomként jogszabályok alapján alkalmaz exportellenőrzést bizonyos termékekre.

Az ellenőrzések nem jelentenek exporttilalmat, és a megfelelő kérelmek esetén az engedélyezés továbbra is biztosított lesz

- áll a közleményben.

A minisztérium szóvivője hozzátette, hogy az intézkedések bevezetése előtt Kína már értesítette az érintett országokat és térségeket kétoldalú exportellenőrzési párbeszéd keretében.

"Peking kész együttműködni a nemzetközi közösséggel az exportellenőrzési párbeszéd és tapasztalatcsere fokozása érdekében, a globális ipari és ellátási láncok biztonságának és stabilitásának megőrzése céljából" - fogalmazott.

Peking csütörtökön jelentette be, hogy szigorítja a ritkaföldfémek és azok feldolgozásához kapcsolódó technológiák exportját, melyre reagálva Donald Trump amerikai elnök szombaton a már meglévő 30 százalékos vám fölött további 100 százalékos vámot vetett ki minden kínai árura.

Kapcsolódó cikkünk

Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz

Kitört a gazdasági nukleáris háború, Trump már a válaszcsapást tervezi

Kína célkeresztjébe került a chipóriás: váratlan vizsgálat indult az amerikai cég ellen

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Széchenyi fürdő
Gazdaság
Egyre kevesebben járnak a fürdőkbe – Fejlesztésekkel próbálják visszacsalogatni a vendégeket
Pénzcentrum
Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility