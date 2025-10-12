  • Megjelenítés
Háborút hirdetett Németország három betegség ellen
MTI
Németország egymilliárd eurót fordít az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni globális küzdelem támogatására a következő három évben - jelentette be Reem Alabali-Radovan német fejlesztési miniszter vasárnap a berlini egészségügyi világkonferencia megnyitóján.

Ezzel a döntéssel azt a fontos jelzést akarjuk küldeni, hogy Németország továbbra is elkötelezett amellett, hogy megvédje az embereket világszerte a betegségektől - mondta a miniszter, megjegyezve, hogy a Globális Alap támogatásáról fájdalmas költségvetési megvonások és a tárcára nehezedő jelentős pénzügyi nyomás mellett hozták meg a döntést.

Hangsúlyozta, hogy a jelentősebb fertőző betegségek elleni védekezés nemcsak humanitárius kötelesség, hanem a józan ész is ezt diktálja, hiszen a kórokozók nem ismernek országhatárokat.

Minden befizetett euró megtérül, erősíti a partnerországok egészségügyi rendszereit, és ellenállóbbá teszi a világot. Ilyen módon több millió emberéletet menthetünk meg

- hangsúlyozta a német miniszter.

Az AIDS, a tuberkulózis és a malária felszámolására 2002-ben létrehozott Globális Alap a legjelentősebb multilaterális pénzügyi támogatója az alacsony jövedelmű országok egészségügyi rendszereinek. Munkáját kormányok, alapítványok és magánadományozók finanszírozzák.

Az egészségügyi világcsúcsot minden évben októberben rendezik meg Berlinben, az idei konferencia formális megnyitóját vasárnap este tartották.

