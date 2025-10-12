  • Megjelenítés
Trump az újabb kereskedelmi összecsapásról: a kínai elnöknek csak rossz napja volt, nem akar ő válságot
Gazdaság

Trump az újabb kereskedelmi összecsapásról: a kínai elnöknek csak rossz napja volt, nem akar ő válságot

Portfolio
Az Egyesült Államok hiába próbálta felvenni a kapcsolatot Kínával, miután a távol-keleti ország bejelentette a ritkaföldfémek exportjának korlátozását - nyilatkozta Jamison Greer kereskedelmi képviselő. Donald Trump elnök közben a közösségi oldalán megjelent posztban kijelentette: nem kell aggódni Kína miatt, Hszi Csin-pingnek csak rossz napja volt.

Jamison Greer kereskedelmi képviselő vasárnap a Fox News "Sunday Briefing" műsorában elmondta, hogy az Egyesült Államok telefonos egyeztetést kezdeményezett Kínával, miután tudomást szerzett a ritkaföldfémek exportjának korlátozásáról, de Peking elutasította a megkeresést.

"Elmondhatom, hogy nem kaptunk előzetes értesítést, és amint nyilvános forrásokból értesültünk a döntésről, azonnal felvettük a kapcsolatot a kínai féllel egy telefonbeszélgetés érdekében, de ők ezt elutasították" - nyilatkozta Greer, aki "hatalmi játszmának" nevezte Kína lépését.

Donald Trump amerikai elnök

pénteken válaszul 100%-os vámot vetett ki a Kínából az Egyesült Államokba irányuló exportra,

valamint november 1-jei határidővel új exportkorlátozásokat jelentett be "minden kritikus fontosságú szoftverre" vonatkozóan, zuhanórepülésbe rántva aznap a tőzsdéket, ugyanakkor vasárnap már enyhébb hangot ütött meg:

Nem kell aggódni Kína miatt, minden rendben lesz! A nagyon tisztelt Hszi elnöknek csak rossz napja volt. Nem akar válságot az országa számára, és én sem. Az USA segíteni akarja Kínát és nem ártani neki

- írta ki az elnök.

donald

Címlapkép forrása: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images

