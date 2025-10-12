  • Megjelenítés
Viharos szél és hidegfront közelít - Visszatérnek az éjszakai fagyok Magyarországra
Gazdaság

Viharos szél és hidegfront közelít - Visszatérnek az éjszakai fagyok Magyarországra

Portfolio
A Baltikumból érkező hidegfront hétfőn éri el Magyarországot, erős, viharos széllel és átmeneti csapadékkal kísérve. Bár a front mögötti hideg légtömeg zöme keletebbre zúdul, Magyarországra is beszivárog a hűvösebb levegő. A hét közepétől újra megjelennek az éjszakai fagyok, miközben a nappalok hőmérséklete is érezhetően visszaesik, írja a HungaroMet.

Jelenleg a Baltikumnál helyezkedik el az a hidegfront, ami holnap megérkezik Magyarországra.

Útját erős, viharos szél és csapadék kíséri, egészen a Kárpát-medencéig.

A front mögötti hideg légtömeg megindul dél felé, a java a tőlünk keletre fekvő országokba zúdul be, de azért hazánkba is szivárog be kisebb mértékben.

Ekkor jön a brit "fogaskerék", ami a folytatásban is biztosítja az északias áramlást.

Ebből a frontból se számítsunk tehát említésre méltó csapadékra, de a beszivárgó hidegebb levegő miatt keddtől visszatérnek az éjszakai fagyok, azonban az ország legnagyobb részén várhatóan nem csökken 0 fok alá a hőmérséklet.

Címlapkép forrása: Tatiana Maksimova via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
usakina
Gazdaság
Egy egész iparágat állíthat le Kína legújabb döntése - Peking is megszólalt az ügyben
Pénzcentrum
Így lőttek ki az esküvőárak 2025-ben: sokan Babaváróból fedezték a lagzit, nagyon megjárták
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility