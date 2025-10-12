Viharos szél és hidegfront közelít - Visszatérnek az éjszakai fagyok Magyarországra

A Baltikumból érkező hidegfront hétfőn éri el Magyarországot, erős, viharos széllel és átmeneti csapadékkal kísérve. Bár a front mögötti hideg légtömeg zöme keletebbre zúdul, Magyarországra is beszivárog a hűvösebb levegő. A hét közepétől újra megjelennek az éjszakai fagyok, miközben a nappalok hőmérséklete is érezhetően visszaesik, írja a HungaroMet.

Jelenleg a Baltikumnál helyezkedik el az a hidegfront, ami holnap megérkezik Magyarországra.

Útját erős, viharos szél és csapadék kíséri, egészen a Kárpát-medencéig.

A front mögötti hideg légtömeg megindul dél felé, a java a tőlünk keletre fekvő országokba zúdul be, de azért hazánkba is szivárog be kisebb mértékben.

Ekkor jön a brit "fogaskerék", ami a folytatásban is biztosítja az északias áramlást.

Ebből a frontból se számítsunk tehát említésre méltó csapadékra, de a beszivárgó hidegebb levegő miatt keddtől visszatérnek az éjszakai fagyok, azonban az ország legnagyobb részén várhatóan nem csökken 0 fok alá a hőmérséklet.

Címlapkép forrása: Tatiana Maksimova via Getty Images